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دقلو ومشار يبحثان تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان
دقلو ومشار يبحثان تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان
بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان "دقلو" والنائب الأول لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، بجوبا، تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T02:19+0000
2022-08-13T02:19+0000
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وأكدت وكالة السودان للأنباء، مساء الجمعة، أن "دقلو" قد أكد خلال اللقاء مباركته للخطوات التي تمت بتوافق الأطراف على تمديد فترة تنفيذ الاتفاق لعامين إضافيين.وأشار حمدان "دقلو" بجهود أطراف الاتفاق كافة وسعيها المستمر لتحقيق السلام بجنوب السودان، داعيا إلى أهمية مواصلة العمل لتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالاتفاق.وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، عن أمله في اكتمال ترتيبات تخريج الدفعة الأولى من القوات المدمجة نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع استيعاب الدفعة الثانية نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر حسبما تعهدت أطراف الاتفاق.ومن جانبه عبر رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، عن تقدير بلاده للمساعي الحميدة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في بلاده، بوصفه ضامنا ومشرفا على الملف.وشدد رياك مشار على جدية والتزام الأطراف بتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة.
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أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان

دقلو ومشار يبحثان تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

02:19 GMT 13.08.2022
© AP Photo / Uncreditedقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Uncredited
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بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان "دقلو" والنائب الأول لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، بجوبا، تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان.
وأكدت وكالة السودان للأنباء، مساء الجمعة، أن "دقلو" قد أكد خلال اللقاء مباركته للخطوات التي تمت بتوافق الأطراف على تمديد فترة تنفيذ الاتفاق لعامين إضافيين.
وأشار حمدان "دقلو" بجهود أطراف الاتفاق كافة وسعيها المستمر لتحقيق السلام بجنوب السودان، داعيا إلى أهمية مواصلة العمل لتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالاتفاق.
وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، عن أمله في اكتمال ترتيبات تخريج الدفعة الأولى من القوات المدمجة نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع استيعاب الدفعة الثانية نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر حسبما تعهدت أطراف الاتفاق.
ومن جانبه عبر رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، عن تقدير بلاده للمساعي الحميدة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في بلاده، بوصفه ضامنا ومشرفا على الملف.
وشدد رياك مشار على جدية والتزام الأطراف بتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة.
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