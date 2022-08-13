عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220813/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-شمال-شرق-بابوا-غينيا-الجديدة-1066377647.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، أمس السبت ، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T23:14+0000
2022-08-13T23:14+0000
ساحل بابوا غينيا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102638/44/1026384431_0:237:2725:1769_1920x0_80_0_0_3d57e3f881dbef292e2935406313ead6.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترا شمال شرق مدينة لاي في بابوا غينيا الجديدة، وعلى عمق 51.6 كيلومترا.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-سواحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1062046362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102638/44/1026384431_24:0:2699:2006_1920x0_80_0_0_88298ec6325b6fb7ba126c46f171668c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ساحل بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة

23:14 GMT 13.08.2022
© flickr.com / Drew Douglasساحل بابوا غينيا الجديدة
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© flickr.com / Drew Douglas
تابعنا عبرTelegram
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، أمس السبت ، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترا شمال شرق مدينة لاي في بابوا غينيا الجديدة، وعلى عمق 51.6 كيلومترا.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
10 مايو, 02:26 GMT
وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала