https://arabic.sputniknews.com/20220813/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-شمال-شرق-بابوا-غينيا-الجديدة-1066377647.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، أمس السبت ، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T23:14+0000
2022-08-13T23:14+0000
2022-08-13T23:14+0000
ساحل بابوا غينيا الجديدة
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترا شمال شرق مدينة لاي في بابوا غينيا الجديدة، وعلى عمق 51.6 كيلومترا.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-سواحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1062046362.html
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ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، أمس السبت ، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترا
شمال شرق مدينة لاي في بابوا غينيا الجديدة، وعلى عمق 51.6 كيلومترا.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.