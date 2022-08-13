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ماذا قالت سيدة تونس الأولى في أول ظهور جماهيري... فيديو

ماذا قالت سيدة تونس الأولى في أول ظهور جماهيري... فيديو

ألقت السيدة إشراف شبيل زوجة الرئيس التونسي، مساء اليوم الأحد، كلمة للمرأة في بلادها في ظهور نادر لها. 13.08.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار تونس اليوم

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وسبق أن ظهرت شبيل، في يونيو/حزيران 2021، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كانت ترافق زوجها لدى مشاركته في أعمال القمة الثانية تونس – الاتحاد الأوروبي.وظهرت شبيل، مساء اليوم، في أول إطلالة على التونسيين كسيدة البلاد الأولى، ألقت خلالها كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، وذلك في معهد الباشا في تونس العاصمة.وقالت عقيلة قيس سعيد في كلمتها، إن تونس هي أول دولة عربية تتولى فيها امرأة منصب رئاسة الحكومة، في إشارة إلى نجلاء بودن التي تولت مهام منصبها رسميا في 11 أكتوبر/تشرين الاول 2021.واعتبرت أن ذلك "يعد من المفاخر التي سيحفظها التاريخ" على ما نقلت قناة "نسمة" الخاصة.وأثنت شبيل وهي قاضية، على الدستور الجديد، وقالت: "بقدر ما نفخر بالإنجازات التي ضمنها الدستور الجديد في إطار رؤية متكاملة لتكريس حقوق النسان في أنبل معانيها فإننا مدعوون للحفاظ عليها وتطويرها"، وفق إذاعة "موزاييك إف إم".وأضافت أن "مطلب الكرامة الوطنية يتطلب أن تنال المرأة حقوقها كاملة دون إقصاء أو تمييز وهذا يتطلب رؤية وطنية".وأكدت أن المرأة "لعبت دورا في تحرير تونس والنهوض بها وأنها حصن منيع في مقاومة التطرف وكشريك فاعل في الحياة العامة".وشددت سيدة تونس الأولى على أن "أحدا لا ينكر ما تعانيه المرأة في الأرياف حيث حقوقها الاقتصادية منقوصة"، مضيفة أن "جهود مزيد الاعتناء بالمرأة لن تقف".وكانت شبيل قد ظهرت للمرة الأولى أمام الإعلام وهي تدلي بصوتها في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، يوم 15 سبتمبر/أيلول 2019.وتحتفل تونس اليوم بعيد المرأة والذي يؤرخ لصدور مجلة الأحوال الشخصية وهي سلسلة من القوانين التونسية في 13 أغسطس/آب 1956، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مجالات.

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أخبار تونس اليوم