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رفض طعن حزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور
رفض طعن حزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور
رفضت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الاثنين، الطعن الذي تقدم به حزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية للاستفتاء على دستور البلاد. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T11:08+0000
2022-08-08T11:08+0000
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ورفضت الدائرة المتعهدة الطعن شكلا، وفقا لقناة "نسمة" التونسية.وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح 25 يوليو/ تموز الماضي، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، حقق نجاحا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد بعد تصويت التونسيين عليه بـ"نعم"، الاثنين الماضي.وصوت 94.60% من التونسيين بـ"نعم" على مشروع الدستور.ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/منظمة-تونسية-تطعن-في-نتائج-الاستفتاء-على-الدستور-في-البلاد-1065722138.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

رفض طعن حزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور

11:08 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaبدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
بدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
بدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
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رفضت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الاثنين، الطعن الذي تقدم به حزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية للاستفتاء على دستور البلاد.
ورفضت الدائرة المتعهدة الطعن شكلا، وفقا لقناة "نسمة" التونسية.
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح 25 يوليو/ تموز الماضي، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
التونسيون يدلون بأصواتهم خلال استفتاء على مشروع دستور طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، في مركز اقتراع بالعاصمة تونس، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
منظمة تونسية تطعن في نتائج الاستفتاء على الدستور في البلاد
29 يوليو, 08:23 GMT
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، حقق نجاحا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد بعد تصويت التونسيين عليه بـ"نعم"، الاثنين الماضي.
وصوت 94.60% من التونسيين بـ"نعم" على مشروع الدستور.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
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