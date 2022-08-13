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https://arabic.sputniknews.com/20220813/مانشستر-يونايتد-يحقق-رقما-سلبيا-لم-يحدث-له-منذ-100-عام-في-الدوري-الإنجليزي-1066376702.html
مانشستر يونايتد يحقق رقما سلبيا لم يحدث له منذ 100 عام في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يحقق رقما سلبيا لم يحدث له منذ 100 عام في الدوري الإنجليزي
حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، رقما سلبيا في البريميرليغ، لم يحدث له منذ 100 عام. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T21:28+0000
2022-08-13T21:28+0000
مانشستر يونايتد
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وتلقى يونايتد هزيمة قاسية اليوم أمام برينتفورد برباعية نظيفة، خارج أرضه بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.وتعد تلك الخسارة السابعة لمانشستر يونايتد تواليا خارج ملعبه للمرة الأولى منذ عام 1936.كما أنه لأول مرة منذ أكثر من 100 عام وتحديدا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1921، حينما خسر مدرب مانشستر يونايتد، جون شابمان، أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي، وبذلك يكونإيريك تين هاج، ثاني مدرب يحقق ذلك الرقم السلبي، وفقا لشبكة "سكواكا".
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مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يحقق رقما سلبيا لم يحدث له منذ 100 عام في الدوري الإنجليزي

21:28 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / ANTHONY DEVLIN البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / ANTHONY DEVLIN
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حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، رقما سلبيا في البريميرليغ، لم يحدث له منذ 100 عام.
وتلقى يونايتد هزيمة قاسية اليوم أمام برينتفورد برباعية نظيفة، خارج أرضه بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
وتعد تلك الخسارة السابعة لمانشستر يونايتد تواليا خارج ملعبه للمرة الأولى منذ عام 1936.
كما أنه لأول مرة منذ أكثر من 100 عام وتحديدا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1921، حينما خسر مدرب مانشستر يونايتد، جون شابمان، أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي، وبذلك يكون
إيريك تين هاج، ثاني مدرب يحقق ذلك الرقم السلبي، وفقا لشبكة "سكواكا".
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