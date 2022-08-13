https://arabic.sputniknews.com/20220813/مجموعة-قرود-تتجمهر-فوق-شاب-بسبب-بصلة-فيديو-1066365543.html
مجموعة قرود تتجمهر فوق شاب بسبب بصلة... فيديو
مجموعة قرود تتجمهر فوق شاب بسبب بصلة... فيديو
تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمهر مجموعة من القرود فوق شاب في إحدى حدائق الحيوانات في الإكوادور بسبب بصلة. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T13:48+0000
2022-08-13T13:48+0000
2022-08-13T13:48+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الشاب جالسا فوق أحد مقاعد الحديقة وفي يده بصلة، ثم حضر إليه قرد حاول العبث بها، ولم يلبث حتى جاء قرد آخر أقل حجما لينازع القرد الأكبر.تزايد عدد القرود بالتدريج حول الشاب وبصلته، حتى بلغ عددهم ستة قرود جلسوا جميعا فوق الشاب، فيما راح بعضهم يراوغ الآخر للحصول على البصلة، فيما تسبب الموقف في إثارة ضحك الشاب ومن كان يلتقط المقطع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مجموعة قرود تتجمهر فوق شاب بسبب بصلة... فيديو
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تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمهر مجموعة من القرود فوق شاب في إحدى حدائق الحيوانات في الإكوادور بسبب بصلة.
ويظهر الشاب جالسا فوق أحد مقاعد الحديقة وفي يده بصلة، ثم حضر إليه قرد حاول العبث بها، ولم يلبث حتى جاء قرد آخر أقل حجما لينازع القرد الأكبر.
تزايد عدد القرود بالتدريج حول الشاب وبصلته، حتى بلغ عددهم ستة قرود جلسوا جميعا فوق الشاب، فيما راح بعضهم يراوغ الآخر للحصول على البصلة، فيما تسبب الموقف في إثارة ضحك الشاب ومن كان يلتقط المقطع.