عربي
القوات الأوكرانية تقصف منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وسماع دوي انفجارات
https://arabic.sputniknews.com/20220813/مجموعة-قرود-تتجمهر-فوق-شاب-بسبب-بصلة-فيديو-1066365543.html
مجموعة قرود تتجمهر فوق شاب بسبب بصلة... فيديو
مجموعة قرود تتجمهر فوق شاب بسبب بصلة... فيديو
تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمهر مجموعة من القرود فوق شاب في إحدى حدائق الحيوانات في الإكوادور بسبب بصلة. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T13:48+0000
2022-08-13T13:48+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053501256_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff16b3678c8da1df3c036ac399528d51.jpg
ويظهر الشاب جالسا فوق أحد مقاعد الحديقة وفي يده بصلة، ثم حضر إليه قرد حاول العبث بها، ولم يلبث حتى جاء قرد آخر أقل حجما لينازع القرد الأكبر.تزايد عدد القرود بالتدريج حول الشاب وبصلته، حتى بلغ عددهم ستة قرود جلسوا جميعا فوق الشاب، فيما راح بعضهم يراوغ الآخر للحصول على البصلة، فيما تسبب الموقف في إثارة ضحك الشاب ومن كان يلتقط المقطع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053501256_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_83264a5407c5dc8ea9e24f2d1ea4b2ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

مجموعة قرود تتجمهر فوق شاب بسبب بصلة... فيديو

13:48 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / Jack Taylorقرود المكاك تتسلق مصورًا صحفياً في معبد "فرا برانغ سام يود" خلال مهرجان القرود السنوي "مونكي بوفيت"، في محافظة لوبوري، شمال بانكوك في 28 نوفمبر 2021
قرود المكاك تتسلق مصورًا صحفياً في معبد فرا برانغ سام يود خلال مهرجان القرود السنوي مونكي بوفيت، في محافظة لوبوري، شمال بانكوك في 28 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Jack Taylor
تابعنا عبرTelegram
تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمهر مجموعة من القرود فوق شاب في إحدى حدائق الحيوانات في الإكوادور بسبب بصلة.
ويظهر الشاب جالسا فوق أحد مقاعد الحديقة وفي يده بصلة، ثم حضر إليه قرد حاول العبث بها، ولم يلبث حتى جاء قرد آخر أقل حجما لينازع القرد الأكبر.
تزايد عدد القرود بالتدريج حول الشاب وبصلته، حتى بلغ عددهم ستة قرود جلسوا جميعا فوق الشاب، فيما راح بعضهم يراوغ الآخر للحصول على البصلة، فيما تسبب الموقف في إثارة ضحك الشاب ومن كان يلتقط المقطع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала