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مصرع 52 شخصا وانهيار 5345 منزلا جراء السيول في السودان
مصرع 52 شخصا وانهيار 5345 منزلا جراء السيول في السودان
أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، تسجيل 52 حالة وفاة وانهيار 5345 منزلا جراء السيول والأمطار منذ بداية فصل الخريف. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T19:18+0000
2022-08-13T19:18+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا في تصريح للمتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وقال عبد الرحيم إن ضحايا السيول والأمطار منذ بداية فصل الخريف الحالي بجميع ولايات البلاد بلغ 52 حالة وفاة و25 إصابة.وأضاف المسؤول السوداني أن هناك 5345 منزلا انهاروا كليا و2862 منزلا انهاروا جزئيا جراء السيول.وأشار عبد الرحيم إلى انهيار 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا وتأثر أراض زراعية بلغت مساحتها 540 فدانا بمياه السيول.وأشار باسم المجلس القومي للدفاع المدني إلى أن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار حتى الآن هي ولاية نهر النيل، وشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور.وأوضح إلى أن أكثر الولايات التي سجلت خسائر في الأرواح هي ولاية شمال كردفان، حيث بلغ عدد الضحايا 19 وفاة اثنان منهما، جراء انهيار المنازل و17 جراء الغرق بمياه السيول.وتعاني بعض المناطق في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بشكل متكرر، لا سيما في الفترة بين شهر حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر، بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210905/وصول-طائرتي-مساعدات-مصرية-إلى-السودان-لدعم-متضرري-السيول-1050046170.html
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أخبار السودان اليوم

مصرع 52 شخصا وانهيار 5345 منزلا جراء السيول في السودان

19:18 GMT 13.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، تسجيل 52 حالة وفاة وانهيار 5345 منزلا جراء السيول والأمطار منذ بداية فصل الخريف.
جاء هذا في تصريح للمتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
فيضانات السودان في سبتمبر عام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
وصول طائرتي مساعدات مصرية إلى السودان لدعم متضرري السيول
5 سبتمبر 2021, 14:24 GMT
وقال عبد الرحيم إن ضحايا السيول والأمطار منذ بداية فصل الخريف الحالي بجميع ولايات البلاد بلغ 52 حالة وفاة و25 إصابة.
وأضاف المسؤول السوداني أن هناك 5345 منزلا انهاروا كليا و2862 منزلا انهاروا جزئيا جراء السيول.
وأشار عبد الرحيم إلى انهيار 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا وتأثر أراض زراعية بلغت مساحتها 540 فدانا بمياه السيول.
وأشار باسم المجلس القومي للدفاع المدني إلى أن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار حتى الآن هي ولاية نهر النيل، وشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور.
وأوضح إلى أن أكثر الولايات التي سجلت خسائر في الأرواح هي ولاية شمال كردفان، حيث بلغ عدد الضحايا 19 وفاة اثنان منهما، جراء انهيار المنازل و17 جراء الغرق بمياه السيول.
وتعاني بعض المناطق في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بشكل متكرر، لا سيما في الفترة بين شهر حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر، بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.
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