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بالأسماء... مصر تعلن عن 13 وزيرا جديدا في تعديل هو الأكبر منذ تعيين حكومة مدبولي
https://arabic.sputniknews.com/20220813/مصر-جلسة-طارئة-للبرلمان-وتوقعات-بتعديل-يشمل-13-حقيبة-وزارية-1066358098.html
مصر... جلسة طارئة للبرلمان وتوقعات بتعديل يشمل 13 حقيبة وزارية
مصر... جلسة طارئة للبرلمان وتوقعات بتعديل يشمل 13 حقيبة وزارية
يقطع مجلس النواب المصري، ظهر اليوم السبت، إجازته السنوية لعقد اجتماع طارئ، بناء على دعوة أمينه العام، لمناقشة أمر عاجل، وسط توقعات بإجراء تعديلات وزارية تطال... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T09:39+0000
2022-08-13T09:39+0000
مصر
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القاهرة - سبوتنيك. أعلن نواب في مجلس النواب أمس الجمعة تلقيهم دعوة لحضور اجتماع طارئ لمجلس النواب لمناقشة أمر عاجل، من دون تحديد الموضوع.وتوقع مراقبون أن القضية المطروحة أمام المجلس ستكون الموقف المصري من سد النهضة بعد اكتمال الملء الثالث للسد بقرار أحادي من إثيوبيا، وبعد تقديم مصر شكوى لمجلس الأمن تحذر من مخاطر وجود تشققات في جسم السد تهدد بانهياره.فيما اعتبر آخرون أن الموقف المصري من السد يقع في اختصاص أجهزة الدولة الرسمية ولا يحتاج لعقد اجتماع طارئ للبرلمان، بينما ينص الدستور على ضرورة دعوة البرلمان للانعقاد في حالة إجراء تغييرات في الحكومة.ونقلت وسائل إعلام مصرية مقربة من الدولة أن الاجتماع سيناقش تعديل الحكومة بما يشمل 13 حقيبة وزارية. واعتبر مراقبون أن التغيرات ستشمل بالضرورة وزارة الصحة التي انقطعت عنها الوزيرة هالة زايد منذ أشهر، بعد تورط مسؤولين بوزارتها في قضية فساد، كما ستشمل وزير الهجرة نبيلة مكرم عبيد، والتي تناولت وسائل إعلام قضية نجلها المتهم بالقتل في الولايات المتحدة.وذلك بالإضافة إلى وزير التربية والتعليم الذي يواجه انتقادات واسعة، ووزير التعليم العالي المرشح لتولي حقيبة الصحة، والتي يتولى مهامها مؤقتا بالفعل، مع عدد أيضا من الوزارات الخدمية والاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/سد-النهضة-أم-تعديل-وزاري-غموض-حول-سبب-دعوة-البرلمان-المصري-لجلسة-طارئة-1066357548.html
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مصر... جلسة طارئة للبرلمان وتوقعات بتعديل يشمل 13 حقيبة وزارية

09:39 GMT 13.08.2022
© dk-gateالبرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© dk-gate
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يقطع مجلس النواب المصري، ظهر اليوم السبت، إجازته السنوية لعقد اجتماع طارئ، بناء على دعوة أمينه العام، لمناقشة أمر عاجل، وسط توقعات بإجراء تعديلات وزارية تطال 13 حقيبة.
القاهرة - سبوتنيك. أعلن نواب في مجلس النواب أمس الجمعة تلقيهم دعوة لحضور اجتماع طارئ لمجلس النواب لمناقشة أمر عاجل، من دون تحديد الموضوع.
وتوقع مراقبون أن القضية المطروحة أمام المجلس ستكون الموقف المصري من سد النهضة بعد اكتمال الملء الثالث للسد بقرار أحادي من إثيوبيا، وبعد تقديم مصر شكوى لمجلس الأمن تحذر من مخاطر وجود تشققات في جسم السد تهدد بانهياره.
فيما اعتبر آخرون أن الموقف المصري من السد يقع في اختصاص أجهزة الدولة الرسمية ولا يحتاج لعقد اجتماع طارئ للبرلمان، بينما ينص الدستور على ضرورة دعوة البرلمان للانعقاد في حالة إجراء تغييرات في الحكومة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية مقربة من الدولة أن الاجتماع سيناقش تعديل الحكومة بما يشمل 13 حقيبة وزارية.
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
سد النهضة أم تعديل وزاري... غموض حول سبب دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة
09:11 GMT
واعتبر مراقبون أن التغيرات ستشمل بالضرورة وزارة الصحة التي انقطعت عنها الوزيرة هالة زايد منذ أشهر، بعد تورط مسؤولين بوزارتها في قضية فساد، كما ستشمل وزير الهجرة نبيلة مكرم عبيد، والتي تناولت وسائل إعلام قضية نجلها المتهم بالقتل في الولايات المتحدة.
وذلك بالإضافة إلى وزير التربية والتعليم الذي يواجه انتقادات واسعة، ووزير التعليم العالي المرشح لتولي حقيبة الصحة، والتي يتولى مهامها مؤقتا بالفعل، مع عدد أيضا من الوزارات الخدمية والاقتصادية.
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