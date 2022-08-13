https://arabic.sputniknews.com/20220813/وزيرة-الثقافة-المصرية-تطلق-غدا-فعاليات-مهرجان-قلعة-صلاح-الدين-الدولي-للموسيقى-والغناء-1066376226.html
وزيرة الثقافة المصرية تطلق غدا فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء
وزيرة الثقافة المصرية تطلق غدا فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء
تطلق وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني غدا الأحد فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
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وأعلن عن اختيار الكيلاني اليوم وزيرا للثقافة خلفا لإيناس عبد الدايم، بعد تعديل وزيري شهد عددا من الحقب الوزارية.وبحسب بيان لوزارة الثقافة يقام حفل الافتتاح في الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس بمسرح محكى القلعة الذى قامت الاوبرا بتزويده ب4 الاف مقعد استعدادا لاستقبال الجمهور .وأشار البيان إلى أن الوزيرة سوف تكرم خلال الافتتاح 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا في الدورات السابقة.وأضاف البيان أنه عقب التكريم يقام حفل تحييخ أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يضم مختارات من المؤلفات الموسيقية الشرقية والغربية منها موسيقي بيلاتشاو- برومبيرو- سهر الليالي- ياست ياختيارة، يا بلدنا يا حلوة، حلوين من يومنا، أنا كتكوته، بانوراما لـ محمد فوزي- سعد عبد الوهاب- عمر خيرت إلى جانب عدد من الأعمال الشعبية لالة السمسمية، ثم حفل للفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/وزيرة-الثقافة-تطلق-فعاليات-الدورة-15-للمهرجان-القومى-للمسرح-1065508465.html
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وزيرة الثقافة المصرية تطلق غدا فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء
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تطلق وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني غدا الأحد فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتنظمة دار الاوبرا المصرية بالاشتراك مع المجلس الأعلي للآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة.
وأعلن عن اختيار الكيلاني اليوم وزيرا للثقافة خلفا لإيناس عبد الدايم، بعد تعديل وزيري شهد عددا من الحقب الوزارية.
وبحسب بيان لوزارة الثقافة يقام حفل الافتتاح في الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس بمسرح محكى القلعة الذى قامت الاوبرا بتزويده ب4 الاف مقعد استعدادا لاستقبال الجمهور .
وأشار البيان إلى أن الوزيرة سوف تكرم خلال الافتتاح 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا في الدورات السابقة.
وأضاف البيان أنه عقب التكريم يقام حفل تحييخ أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يضم مختارات من المؤلفات الموسيقية الشرقية والغربية منها موسيقي بيلاتشاو- برومبيرو- سهر الليالي- ياست ياختيارة، يا بلدنا يا حلوة، حلوين من يومنا، أنا كتكوته، بانوراما لـ محمد فوزي- سعد عبد الوهاب- عمر خيرت إلى جانب عدد من الأعمال الشعبية لالة السمسمية، ثم حفل للفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.