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وزيرة الثقافة المصرية تطلق غدا فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء
وزيرة الثقافة المصرية تطلق غدا فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء
تطلق وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني غدا الأحد فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T21:03+0000
2022-08-13T21:03+0000
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وأعلن عن اختيار الكيلاني اليوم وزيرا للثقافة خلفا لإيناس عبد الدايم، بعد تعديل وزيري شهد عددا من الحقب الوزارية.وبحسب بيان لوزارة الثقافة يقام حفل الافتتاح في الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس بمسرح محكى القلعة الذى قامت الاوبرا بتزويده ب4 الاف مقعد استعدادا لاستقبال الجمهور .وأشار البيان إلى أن الوزيرة سوف تكرم خلال الافتتاح 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا في الدورات السابقة.وأضاف البيان أنه عقب التكريم يقام حفل تحييخ أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يضم مختارات من المؤلفات الموسيقية الشرقية والغربية منها موسيقي بيلاتشاو- برومبيرو- سهر الليالي- ياست ياختيارة، يا بلدنا يا حلوة، حلوين من يومنا، أنا كتكوته، بانوراما لـ محمد فوزي- سعد عبد الوهاب- عمر خيرت إلى جانب عدد من الأعمال الشعبية لالة السمسمية، ثم حفل للفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/وزيرة-الثقافة-تطلق-فعاليات-الدورة-15-للمهرجان-القومى-للمسرح-1065508465.html
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وزيرة الثقافة المصرية تطلق غدا فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

21:03 GMT 13.08.2022
© Photo / وزارة الثقافة المصرية تجهيزات فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء
تجهيزات فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Photo / وزارة الثقافة المصرية
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تطلق وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني غدا الأحد فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتنظمة دار الاوبرا المصرية بالاشتراك مع المجلس الأعلي للآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة.
وأعلن عن اختيار الكيلاني اليوم وزيرا للثقافة خلفا لإيناس عبد الدايم، بعد تعديل وزيري شهد عددا من الحقب الوزارية.
وبحسب بيان لوزارة الثقافة يقام حفل الافتتاح في الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس بمسرح محكى القلعة الذى قامت الاوبرا بتزويده ب4 الاف مقعد استعدادا لاستقبال الجمهور .
وأشار البيان إلى أن الوزيرة سوف تكرم خلال الافتتاح 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا في الدورات السابقة.
وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
مصر... وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الدورة 15 للمهرجان القومى للمسرح
24 يوليو, 21:13 GMT
وأضاف البيان أنه عقب التكريم يقام حفل تحييخ أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يضم مختارات من المؤلفات الموسيقية الشرقية والغربية منها موسيقي بيلاتشاو- برومبيرو- سهر الليالي- ياست ياختيارة، يا بلدنا يا حلوة، حلوين من يومنا، أنا كتكوته، بانوراما لـ محمد فوزي- سعد عبد الوهاب- عمر خيرت إلى جانب عدد من الأعمال الشعبية لالة السمسمية، ثم حفل للفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.
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