https://arabic.sputniknews.com/20220814/ارتفاع-حصيلة-مصابي-انفجار-في-مركز-تسوق-بالعاصمة-الأرمينية-يريفان-إلى-34-شخصا-1066393264.html
ارتفاع حصيلة مصابي انفجار مركز التسوق في العاصمة الأرمينية يريفان إلى 34 شخصا
ارتفاع حصيلة مصابي انفجار مركز التسوق في العاصمة الأرمينية يريفان إلى 34 شخصا
أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية ارتفاع عدد مصابي الانفجار الضخم في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة يريفان إلى 34 شخصا. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T13:55+0000
2022-08-14T13:55+0000
2022-08-14T13:57+0000
العالم
أرمينيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان لها: "حتى الآن أصيب 34 شخصًا ولقي شخص واحد مصرعه".وخلّف انفجار حريقًا ضخمًا نشب في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمينية يريفان، وأسفر عن مصرع شخص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "نيوز"، نقلًا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الأرمينية، أن السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.وأضاف الموقع أنه وفقًا لمعلومات أولية، فقد وقع الانفجار في مستودع للمفرقعات مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره.وأظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الانفجار سحبًا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من المركز التجاري نتيجة الحريق الضخم الذي تكافح فرق الإطفاء للسيطرة عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/إصابة-8-أشخاص-بحريق--في-مركز-تسوق-بهونغ-كونغ-صور-وفيديو-1053951435.html
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العالم, أرمينيا
ارتفاع حصيلة مصابي انفجار مركز التسوق في العاصمة الأرمينية يريفان إلى 34 شخصا
13:55 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية ارتفاع عدد مصابي الانفجار الضخم في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة يريفان إلى 34 شخصا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان لها: "حتى الآن أصيب 34 شخصًا ولقي شخص واحد مصرعه".
وخلّف انفجار حريقًا ضخمًا نشب في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمينية يريفان، وأسفر عن مصرع شخص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "نيوز"، نقلًا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الأرمينية، أن السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ
ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.
وأضاف الموقع أنه وفقًا لمعلومات أولية، فقد وقع الانفجار
في مستودع للمفرقعات مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره.
15 ديسمبر 2021, 07:28 GMT
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الانفجار سحبًا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من المركز التجاري نتيجة الحريق الضخم الذي تكافح فرق الإطفاء للسيطرة عليه.