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البيت الأبيض ينفي علاقة بايدن بتفتيش منزل ترامب
البيت الأبيض ينفي علاقة بايدن بتفتيش منزل ترامب
نفى البيت الأبيض، اليوم الأحد، أي علاقة للرئيس الأمريكى جو بايدن بقضية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت قناة "العربية". 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T20:48+0000
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن البيت الأبيض لم يتدخل في تفتيش عقار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك الوثائق السرية التي تم ضبطها.وأكدت جان بيير أن وزارة العدل الأمريكية التي تحقق في القضية، تظل مستقلة تماما وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض، مشددة على عدم تورط البيت الأبيض في هذه القضية.يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عثر على 11 مجموعة من الوثائق السرية خلال عملية تفتيش لممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنوا من جمع 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها "سرية للغاية"، وثلاث مجموعات من المستندات "السرية"، ولكن تفاصيل محتوى المواد المحجوزة، حسب المنشور، غير مدرجة في قائمة الجرد.بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للصحيفة، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بإخراج نحو عشرين صندوقًا تحتوي على أشياء ومواد وصور ومذكرات مكتوبة بخط اليد مختلفة. من بين أمور أخرى، في قائمة الجرد المكونة من ثلاث صفحات للأشياء المضبوطة، كانت هناك معلومات حول "رئيس فرنسا".
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض ينفي علاقة بايدن بتفتيش منزل ترامب

20:48 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / JOE RAEDLEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / JOE RAEDLE
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نفى البيت الأبيض، اليوم الأحد، أي علاقة للرئيس الأمريكى جو بايدن بقضية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت قناة "العربية".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن البيت الأبيض لم يتدخل في تفتيش عقار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك الوثائق السرية التي تم ضبطها.
وأوضحت المتحدثة قائلة: "تعليقنا أو تعليق الرئيس جو بايدن على هذه القضية سيكون أمر خاطئ، حيث أن هذه القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون".
وأكدت جان بيير أن وزارة العدل الأمريكية التي تحقق في القضية، تظل مستقلة تماما وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض، مشددة على عدم تورط البيت الأبيض في هذه القضية.
يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عثر على 11 مجموعة من الوثائق السرية خلال عملية تفتيش لممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنوا من جمع 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها "سرية للغاية"، وثلاث مجموعات من المستندات "السرية"، ولكن تفاصيل محتوى المواد المحجوزة، حسب المنشور، غير مدرجة في قائمة الجرد.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للصحيفة، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بإخراج نحو عشرين صندوقًا تحتوي على أشياء ومواد وصور ومذكرات مكتوبة بخط اليد مختلفة. من بين أمور أخرى، في قائمة الجرد المكونة من ثلاث صفحات للأشياء المضبوطة، كانت هناك معلومات حول "رئيس فرنسا".
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