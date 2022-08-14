https://arabic.sputniknews.com/20220814/الجزائر-تسجل-ارتفاعا-كبيرا-في-إصابات-كورونا-1066379857.html
الجزائر تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا
الجزائر تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا
ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بقوة في الجزائر، حيث أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، تسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T06:58+0000
2022-08-14T06:58+0000
2022-08-14T06:58+0000
الجزائر
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fd6a5fc0f539fe2caefff51d8534af5.jpg
وبلغ إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلد العربي 269008 إصابات، وفقا للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، بحسب صحيفة "النهار".وتوقف عدد ضحايا فيروس كورونا بالبلاد عند 6878 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في إحصائية السبت.وتماثل 113 مريضا بالفيروس للشفاء خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 180688.فيما يتواجد 4 مرضى بمصلحة العناية المركزة.وكانت الجزائر الجمعة 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية.وحثت على أخذ الحيطة والحذر، وهما عاملان مهمان للقضاء نهائياً على هذا الوباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الجزائر-تشهد-تراجعا-ملحوظا-في-إصابات-كورونا-1059433774.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de24c4351bb8dcae870bcec57bcf12a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, فيروس كورونا
الجزائر تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا
تابعنا عبر
ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بقوة في الجزائر، حيث أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، تسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس.
وبلغ إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلد العربي 269008 إصابات، وفقا للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، بحسب صحيفة "النهار"
.
وتوقف عدد ضحايا فيروس كورونا
بالبلاد عند 6878 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في إحصائية السبت.
وتماثل 113 مريضا بالفيروس للشفاء خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 180688.
فيما يتواجد 4 مرضى بمصلحة العناية المركزة.
وكانت الجزائر الجمعة 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية.
وحثت على أخذ الحيطة والحذر، وهما عاملان مهمان للقضاء نهائياً على هذا الوباء.