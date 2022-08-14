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الجزائر تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا
الجزائر تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا
ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بقوة في الجزائر، حيث أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، تسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T06:58+0000
2022-08-14T06:58+0000
الجزائر
فيروس كورونا
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وبلغ إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلد العربي 269008 إصابات، وفقا للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، بحسب صحيفة "النهار".وتوقف عدد ضحايا فيروس كورونا بالبلاد عند 6878 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في إحصائية السبت.وتماثل 113 مريضا بالفيروس للشفاء خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 180688.فيما يتواجد 4 مرضى بمصلحة العناية المركزة.وكانت الجزائر الجمعة 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية.وحثت على أخذ الحيطة والحذر، وهما عاملان مهمان للقضاء نهائياً على هذا الوباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الجزائر-تشهد-تراجعا-ملحوظا-في-إصابات-كورونا-1059433774.html
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الجزائر, فيروس كورونا

الجزائر تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

06:58 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiرجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص "كوفيد-19" في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
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ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بقوة في الجزائر، حيث أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، تسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس.
وبلغ إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلد العربي 269008 إصابات، وفقا للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، بحسب صحيفة "النهار".
مخاوف من كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
الجزائر تشهد تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا
4 مارس, 06:58 GMT
وتوقف عدد ضحايا فيروس كورونا بالبلاد عند 6878 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في إحصائية السبت.
وتماثل 113 مريضا بالفيروس للشفاء خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 180688.
فيما يتواجد 4 مرضى بمصلحة العناية المركزة.
وكانت الجزائر الجمعة 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية.
وحثت على أخذ الحيطة والحذر، وهما عاملان مهمان للقضاء نهائياً على هذا الوباء.
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