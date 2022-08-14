السيسي يصف حادث كنيسة المنيرة بـ"الأليم" ويصدر توجيها بشأنه
09:58 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 14.08.2022)
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيها بشأن حادث حريق كنيسة "المنيرة"، الذي وقع في محافظة الجيزة.
وقال في منشور له على "تويتر" إنه "يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعمل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".
أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. ١/٢— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 14, 2022
وتابع الرئيس المصري أنه يتقدم "بخالص التعزية لأسر ضحايا الحادث الأبرياء، الذين انتقلوا بجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها"، وفقا له.
وكلف محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانه عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين في حلدث حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة في الجيزة، و10 آلاف جنيه لأسر المصابين، في حادث حريق كنيسة المنيرة، وفقا لتقارير مصرية.
الصحة: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجاري حصر الوفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) August 14, 2022
كما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي أنه تم نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة، وجاري حصر الوفيات.