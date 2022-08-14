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https://arabic.sputniknews.com/20220814/السيسي-يصف-حادث-كنيسة-المنيرة-بـالأليم-ويصدر-توجيها-بشأنه-1066383484.html
السيسي يصف حادث كنيسة المنيرة بـ"الأليم" ويصدر توجيها بشأنه
السيسي يصف حادث كنيسة المنيرة بـ"الأليم" ويصدر توجيها بشأنه
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيها بشأن حادث حريق كنيسة "المنيرة"، الذي وقع ‏في محافظة الجيزة.‏ 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T09:58+0000
2022-08-14T10:00+0000
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وقال في منشور له على "تويتر" إنه "يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعمل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".وتابع الرئيس المصري أنه يتقدم "بخالص التعزية لأسر ضحايا الحادث الأبرياء، الذين انتقلوا بجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها"، وفقا له.وكلف محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانه عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين في حلدث حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة في الجيزة، و10 آلاف جنيه لأسر المصابين، في حادث حريق كنيسة المنيرة، وفقا لتقارير مصرية.كما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي أنه تم نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة، وجاري حصر الوفيات.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

السيسي يصف حادث كنيسة المنيرة بـ"الأليم" ويصدر توجيها بشأنه

09:58 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 14.08.2022)
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيها بشأن حادث حريق كنيسة "المنيرة"، الذي وقع ‏في محافظة الجيزة.‏
وقال في منشور له على "تويتر" إنه "يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعمل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".
وتابع الرئيس المصري أنه يتقدم "بخالص التعزية لأسر ضحايا الحادث الأبرياء، الذين انتقلوا بجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها"، وفقا له.
وكلف محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانه عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين في حلدث حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة في الجيزة، و10 آلاف جنيه لأسر المصابين، في حادث حريق كنيسة المنيرة، وفقا لتقارير مصرية.
كما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي أنه تم نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة، وجاري حصر الوفيات.
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