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الأردن يعزي مصر في ضحايا حادث كنيسة إمبابة

الأردن يعزي مصر في ضحايا حادث كنيسة إمبابة

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، عن تعازيها ومواستها لجمهورية مصر العربية، لسقوط ضحايا في حادث حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي

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وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول فى بيان صحفي نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، "تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية"، معربا عن "خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".قالت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق، إن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية فى نحو الساعة 9 صباح اليوم، حدوث حريق داخل الكنيسة.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والضحايا ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية عن أن الحريق نشب بسبب جهاز مكيف هواء بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي.وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى في حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في بيان لها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة".وتابعت الكنيسة في بيانها أنه "وفقا لمصادر من وزارة الصحة فإن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا".

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