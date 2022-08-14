https://arabic.sputniknews.com/20220814/النائب-العام-السعودي-يوجه-بالقبض-على-شخص-ظهر-في-مقطع-فيديو-يطلق-النار-بعشوائية-في-مكان-عام-1066408415.html

‏النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام

‏النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام

وجه ‏النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام في إحدى محافظات المملكة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T21:46+0000

2022-08-14T21:46+0000

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وبحسب بيان للنيابة العامة السعودية، نشرته وكالة الأنباتء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض عليه.وأشار البيان إلى أن النائب العام أمر بإحالته، فور القبض عليه، إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.وأكدت النيابة العامة السعودية "أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".وأشارت إلى "حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه".ولفت البيان إلى أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

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