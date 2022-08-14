https://arabic.sputniknews.com/20220814/اليمن-البنك-المركزي-يبحث-جهود-إعادة-التعامل-مع-المصارف-الإقليمية-والدولية-1066400427.html
اليمن.. البنك المركزي يبحث جهود إعادة التعامل مع المصارف الإقليمية والدولية
اليمن.. البنك المركزي يبحث جهود إعادة التعامل مع المصارف الإقليمية والدولية
بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، مع مدراء البنوك اليمنية التجارية والإسلامية، نتائج الاتصالات مع... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T16:41+0000
2022-08-14T16:41+0000
2022-08-14T16:41+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053909155_0:24:911:536_1920x0_80_0_0_b8863d71c8dcd37d93ed3aafd2df8062.jpg
وتطرق اللقاء إلى مساعي عودة التعاملات بين البنوك الخارجية واليمنية، لتسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين اليمن وشركائها التجاريين وما يتطلبه من تعزيز الالتزام بمعايير وقواعد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب بيان للبنك المركزي.كما بحث اللقاء "ما يقوم به قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات للتأكد من استيفاء البنوك وشركات الصرافة لهذه المعايير لما فيه خدمة الصالح العام وتسهيل تعاملات بلادنا مع العالم الخارجي، والبنوك الخارجية المراسلة"، وفقا للبيان.وجرى أيضا "استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية وآفاق تطورها على المدى المنظور في ظل المؤشرات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2022".وناقش اللقاء "المعوقات التي تواجه سير أعمال البنوك التجارية والإسلامية، ووضع المعالجات المناسبة لها بتعاون البنوك وبمساندة الحكومة، والأشقاء والأصدقاء".وأكد مدراء البنوك التجارية والإسلامية في عدن "استعدادهم للتعاون وبذل أقصى الجهود لتوفير البيانات ودعم إجراءات البنك المركزي بما يحقق الاستقرار ويخدم الصالح العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي للجمهورية والمواطنين اليمنيين".وبسبب الحرب وما نجم عنها من ارتفاع درجة المخاطر وأزمة الدولار واضطرابات أسواق الصرف، أوقفت جميع البنوك الأجنبية تعاملاتها فيما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية مع البنوك المحلية في اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/اليمن-البنك-المركزي-يناقش-الدعم-المالي-السعودي-ودوره-في-استقرار-أسعار-السلع-الأساسية-1063595913.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053909155_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_1dc32123e673276f11ff7bb1f1eb1a7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
اليمن.. البنك المركزي يبحث جهود إعادة التعامل مع المصارف الإقليمية والدولية
تابعنا عبر
بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، مع مدراء البنوك اليمنية التجارية والإسلامية، نتائج الاتصالات مع البنوك الإقليمية والدولية الهادفة إلى إعادة حركة التعاملات بينها وبين البنوك اليمنية.
وتطرق اللقاء إلى مساعي عودة التعاملات بين البنوك الخارجية واليمنية، لتسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين اليمن وشركائها التجاريين وما يتطلبه من تعزيز الالتزام بمعايير وقواعد الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب بيان للبنك المركزي.
كما بحث اللقاء "ما يقوم به قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات للتأكد من استيفاء البنوك وشركات الصرافة لهذه المعايير لما فيه خدمة الصالح العام وتسهيل تعاملات بلادنا مع العالم الخارجي، والبنوك الخارجية المراسلة"، وفقا للبيان.
وجرى أيضا "استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية
والمالية وآفاق تطورها على المدى المنظور في ظل المؤشرات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2022".
وناقش اللقاء "المعوقات التي تواجه سير أعمال البنوك التجارية والإسلامية، ووضع المعالجات المناسبة لها بتعاون البنوك وبمساندة الحكومة، والأشقاء والأصدقاء".
وأكد مدراء البنوك التجارية والإسلامية في عدن "استعدادهم للتعاون وبذل أقصى الجهود لتوفير البيانات ودعم إجراءات البنك المركزي بما يحقق الاستقرار ويخدم الصالح العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي للجمهورية والمواطنين اليمنيين".
وبسبب الحرب وما نجم عنها من ارتفاع درجة المخاطر وأزمة الدولار واضطرابات أسواق الصرف، أوقفت جميع البنوك الأجنبية تعاملاتها فيما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية مع البنوك المحلية في اليمن.