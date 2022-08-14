https://arabic.sputniknews.com/20220814/جونز-هوبكنز-تعلن-ارتفاع-إصابات-كورونا-حول-العالم-لتقترب-من-590-مليون-حالة-وأمريكا-الأعلى-1066406662.html
"جونز هوبكنز" تعلن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لتقترب من 590 مليون حالة.. وأمريكا الأعلى
"جونز هوبكنز" تعلن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لتقترب من 590 مليون حالة.. وأمريكا الأعلى
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، لتصل إلى 589 مليونا و946 ألفا و242 إصابة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T20:51+0000
2022-08-14T20:51+0000
2022-08-14T20:51+0000
فيروس كورونا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e35cfb5798226bff77d187679d865da.jpg
وأشارت الجامعة في إحصائية حديثة، نشرتها اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 6 ملايين و434 ألفا و919 وفاة.ولفتت الإحصائية إلى أن الولايات المتحدة سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، حيث سجلت أكثر من 92.9 مليون إصابة، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند بنحو 44.2 مليون إصابة ثم البرازيل بأكثر من 34.1 مليون.وبحسب الإحصائية أيضا سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات حول العالم بنحو مليون و37 ألف حالة، ثم البرازيل بـ681 ألفا و253 وفاة، والهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و37 وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/الجزائر-تسجل-ارتفاعا-كبيرا-في-إصابات-كورونا-1066379857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7659dbf5f26b05b53a67d00eab8776bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن
"جونز هوبكنز" تعلن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لتقترب من 590 مليون حالة.. وأمريكا الأعلى
تابعنا عبر
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، لتصل إلى 589 مليونا و946 ألفا و242 إصابة.
وأشارت الجامعة في إحصائية حديثة، نشرتها اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 6 ملايين و434 ألفا و919 وفاة.
ولفتت الإحصائية إلى أن الولايات المتحدة سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، حيث سجلت أكثر من 92.9 مليون إصابة، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند بنحو 44.2 مليون إصابة ثم البرازيل بأكثر من 34.1 مليون.
وبحسب الإحصائية أيضا سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات حول العالم بنحو مليون و37 ألف حالة، ثم البرازيل بـ681 ألفا و253 وفاة، والهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و37 وفاة.