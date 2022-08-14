عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220814/جونز-هوبكنز-تعلن-ارتفاع-إصابات-كورونا-حول-العالم-لتقترب-من-590-مليون-حالة-وأمريكا-الأعلى-1066406662.html
"جونز هوبكنز" تعلن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لتقترب من 590 مليون حالة.. وأمريكا الأعلى
"جونز هوبكنز" تعلن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لتقترب من 590 مليون حالة.. وأمريكا الأعلى
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، لتصل إلى 589 مليونا و946 ألفا و242 إصابة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T20:51+0000
2022-08-14T20:51+0000
فيروس كورونا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e35cfb5798226bff77d187679d865da.jpg
وأشارت الجامعة في إحصائية حديثة، نشرتها اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 6 ملايين و434 ألفا و919 وفاة.ولفتت الإحصائية إلى أن الولايات المتحدة سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، حيث سجلت أكثر من 92.9 مليون إصابة، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند بنحو 44.2 مليون إصابة ثم البرازيل بأكثر من 34.1 مليون.وبحسب الإحصائية أيضا سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات حول العالم بنحو مليون و37 ألف حالة، ثم البرازيل بـ681 ألفا و253 وفاة، والهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و37 وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/الجزائر-تسجل-ارتفاعا-كبيرا-في-إصابات-كورونا-1066379857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7659dbf5f26b05b53a67d00eab8776bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن

"جونز هوبكنز" تعلن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لتقترب من 590 مليون حالة.. وأمريكا الأعلى

20:51 GMT 14.08.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
تابعنا عبرTelegram
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، لتصل إلى 589 مليونا و946 ألفا و242 إصابة.
وأشارت الجامعة في إحصائية حديثة، نشرتها اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 6 ملايين و434 ألفا و919 وفاة.
ولفتت الإحصائية إلى أن الولايات المتحدة سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، حيث سجلت أكثر من 92.9 مليون إصابة، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند بنحو 44.2 مليون إصابة ثم البرازيل بأكثر من 34.1 مليون.
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
الجزائر تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا
06:58 GMT
وبحسب الإحصائية أيضا سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات حول العالم بنحو مليون و37 ألف حالة، ثم البرازيل بـ681 ألفا و253 وفاة، والهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و37 وفاة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:38 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала