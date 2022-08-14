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https://arabic.sputniknews.com/20220814/سامسونغ-تزيح-الستار-عن-أغلى-هواتفها-الذكية-قابل-للطي-والفتح-أكثر-من-200-ألف-مرة-فيديو-1066383132.html
‏"سامسونغ" تزيح الستار عن أغلى هواتفها الذكية... قابل للطي والفتح أكثر من 200 ألف مرة... فيديو
‏"سامسونغ" تزيح الستار عن أغلى هواتفها الذكية... قابل للطي والفتح أكثر من 200 ألف مرة... فيديو
أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الستار عن أحدث هاتف ذكي قابل للطي، والذي يتسم بأنه ‏الأعلى سعرا في تاريخها.‏ 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T09:38+0000
2022-08-14T09:38+0000
شركة سامسونج
مجتمع
منوعات
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ويأتي هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4" الجديد، الذي أعلن عنه في حدث "Unpacked" الأسبوع الماضي، بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلي من الهاتف، ما يمنح "تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي" حيث يمكن للمستخدمين رؤية تطبيقاتهم بسهولة.ويصل سعر هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4"، الذي يتضمن ذاكرة تخزينية قدرها 1 تيرا بايت 2451 دولار أمريكي، ما يجعله الأغلى في تاريخ هواتف الشركة الكورية الجنوبية.كما أعلنت "سامسونغ" في حفل "Unpacked" الأسبوع الماضي عن هاتف قابل للطي جديد آخر، هو "غلاكسي زد فليب 4"، والذي يتوافر بسعة تخزينية 125 غيغا بايت مقابل 1213 دولار، و1455 دولا للسعة التخزينية 512 غيغا بايت.وكلا الهاتفين "غلاكسي زد فولد 4" و"غلاكسي زد فليب 4" متوافقان مع تقنية "الجيل الخامس"، ويأتيان بمقاومة الماء، ومن الممكن طيهما وفتحهما أكثر من 200 ألف مرة.وبدأت شركة "سامسونغ" في فتح طلب الحجز لهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4" غبر موقعها الإليكتروني، وذلك قبل طرحه في الأسواق ابتداءا من 26 أغسطس/ آب الجاري.
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شركة سامسونج, مجتمع, منوعات

‏"سامسونغ" تزيح الستار عن أغلى هواتفها الذكية... قابل للطي والفتح أكثر من 200 ألف مرة... فيديو

09:38 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / BRYAN BEDDERهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4"
هاتف سامسونغ غلاكسي زد فولد 4 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4"
© AFP 2022 / BRYAN BEDDER
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أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الستار عن أحدث هاتف ذكي قابل للطي، والذي يتسم بأنه ‏الأعلى سعرا في تاريخها.‏
ويأتي هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4" الجديد، الذي أعلن عنه في حدث "Unpacked" الأسبوع الماضي، بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلي من الهاتف، ما يمنح "تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي" حيث يمكن للمستخدمين رؤية تطبيقاتهم بسهولة.
ويصل سعر هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4"، الذي يتضمن ذاكرة تخزينية قدرها 1 تيرا بايت 2451 دولار أمريكي، ما يجعله الأغلى في تاريخ هواتف الشركة الكورية الجنوبية.
كما أعلنت "سامسونغ" في حفل "Unpacked" الأسبوع الماضي عن هاتف قابل للطي جديد آخر، هو "غلاكسي زد فليب 4"، والذي يتوافر بسعة تخزينية 125 غيغا بايت مقابل 1213 دولار، و1455 دولا للسعة التخزينية 512 غيغا بايت.
وكلا الهاتفين "غلاكسي زد فولد 4" و"غلاكسي زد فليب 4" متوافقان مع تقنية "الجيل الخامس"، ويأتيان بمقاومة الماء، ومن الممكن طيهما وفتحهما أكثر من 200 ألف مرة.
وبدأت شركة "سامسونغ" في فتح طلب الحجز لهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4" غبر موقعها الإليكتروني، وذلك قبل طرحه في الأسواق ابتداءا من 26 أغسطس/ آب الجاري.
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