"سامسونغ" تزيح الستار عن أغلى هواتفها الذكية... قابل للطي والفتح أكثر من 200 ألف مرة... فيديو
© AFP 2022 / BRYAN BEDDERهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4"
هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4"
© AFP 2022 / BRYAN BEDDER
أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الستار عن أحدث هاتف ذكي قابل للطي، والذي يتسم بأنه الأعلى سعرا في تاريخها.
ويأتي هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4" الجديد، الذي أعلن عنه في حدث "Unpacked" الأسبوع الماضي، بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلي من الهاتف، ما يمنح "تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي" حيث يمكن للمستخدمين رؤية تطبيقاتهم بسهولة.
ويصل سعر هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4"، الذي يتضمن ذاكرة تخزينية قدرها 1 تيرا بايت 2451 دولار أمريكي، ما يجعله الأغلى في تاريخ هواتف الشركة الكورية الجنوبية.
Unbox the #GalaxyZFold4 and get started with the ultimate multi-tasking powerhouse. #SamsungUnpacked— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 10, 2022
Learn more: https://t.co/8MiZPj16q1 pic.twitter.com/OvmjpdEdHV
كما أعلنت "سامسونغ" في حفل "Unpacked" الأسبوع الماضي عن هاتف قابل للطي جديد آخر، هو "غلاكسي زد فليب 4"، والذي يتوافر بسعة تخزينية 125 غيغا بايت مقابل 1213 دولار، و1455 دولا للسعة التخزينية 512 غيغا بايت.
وكلا الهاتفين "غلاكسي زد فولد 4" و"غلاكسي زد فليب 4" متوافقان مع تقنية "الجيل الخامس"، ويأتيان بمقاومة الماء، ومن الممكن طيهما وفتحهما أكثر من 200 ألف مرة.
Introducing the all-new #GalaxyZFlip4. Capture new perspectives with FlexCam. Unfold your world. #FlexEveryAngle #SamsungUnpacked— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 10, 2022
Pre-order now: https://t.co/1yGEYkL70y pic.twitter.com/M7d1fVirxY
وبدأت شركة "سامسونغ" في فتح طلب الحجز لهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4" غبر موقعها الإليكتروني، وذلك قبل طرحه في الأسواق ابتداءا من 26 أغسطس/ آب الجاري.