https://arabic.sputniknews.com/20220814/لا-تتعرضوا-للشمس-في-هذه-الأوقات-الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الاثنين-1066406038.html

"لا تتعرضوا للشمس في هذه الأوقات"... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين

"لا تتعرضوا للشمس في هذه الأوقات"... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن استمرار ارتفاع الرطوبة غدا الاثنين، محذرة من التعرض للشمس في أوقات معينة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت الهيئة في بيان لها إنه من المتوقع استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2-4) درجة مئوية ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على باقي الأنحاء.من جانبها حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، من الأحوال الجوية غير المستقرة، والطقس الحار خلال الفترة المقبلة.وقالت خلال مداخلة تلفزيونية إن "نسبة الرطوبة في مختلف محافظات الجمهورية قد تتجاوز 95% خاصة على المناطق المطلة على البحر المتوسط في السواحل الشمالية، وتتجاوز 85% في القاهرة"، لافته إلى أن هذه النسب هي التي تجعل الأشخاص يشعرون بارتفاع درجات الحرارة.وأشار إلى أنه "لهذا يجب على المواطنين تناول المشروبات والسوائل الأيام المقبلة مع الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة مساء حتى الرابعة عصرًا".ونصحت بضرورة ارتداء حامٍ للرأس في حالة الاضطرار للتعرض للشمس خاصةً وأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-اليوم-1066328263.html

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