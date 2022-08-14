https://arabic.sputniknews.com/20220814/مشروبات-يتناولها-الملايين-قد-تؤدي-إلى-العمى-1066401391.html

مشروبات يتناولها الملايين قد تؤدي إلى العمى

مشروبات يتناولها الملايين قد تؤدي إلى العمى

تغيير واحد في العين يمكن أن يشير إلى أي عدد من المشاعر والمشاكل، من قلة النوم إلى العدوى، من الغضب إلى الحب، وفي عالم اليوم المليء بالشاشات، أصبح من المهم أكثر... 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T16:59+0000

2022-08-14T16:59+0000

2022-08-14T16:59+0000

الصحة

منوعات

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هناك عدة طرق يمكن للناس من خلالها إدارة صحة عيونهم. واحدة من أكثرها شيوعا هي قاعدة 20-20-20. تتضمن هذه القاعدة النظر بعيدا عن الشاشة كل 20 دقيقة إلى مسافة 20 قدما لمدة 20 ثانية.وجدت العديد من الدراسات أن النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير قوي على صحة العين؛ وفي حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تحسن الرؤية أو تحافظ عليها، فإن البعض الآخر يمكن أن يكون له تأثير معاكس.وفقا لدراسة أجريت في عام 2018، يمكن أن يؤدي تناول أكثر من أربع علب من الصودا الدايت (مشروب غازي) أسبوعيا إلى حالة تعرف باسم اعتلال الشبكية السكري التكاثري، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري. تصف هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) الحالة بأنها "ناجمة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى تلف الجزء الخلفي من العين".إذا تُركت الحالة دون تشخيص أو علاج، يمكن أن تؤدي إلى العمى الدائم؛ لاسيما في الأشخاص فوق عمر الـ 12 عاما، شيء يمكن تجنبه إذا اتخذ مرضى السكري الاحتياطات.وهذا يشمل ضمان مستويات السكر في الدم ومستويات الكوليسترول لديهم في مستويات صحية وحضور مواعيد فحص العين لمرضى السكري.كيف يؤثر مرض السكري على العيون؟تؤثر منطقة اعتلال الشبكية السكري بشكل خاص على جزء من العين يعرف باسم شبكية العين، وهو جزء من العين يتلقى المعلومات المرئية وينظمها، ثم يرسل الإشارات التي تستقبلها شبكية العين إلى الدماغ الذي يحول تلك الإشارات إلى الصور التي يراها الناس.لكي تعمل شبكية العين بشكل صحيح، تحتاج إلى إمداد مستمر بالدم؛ يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار إلى تلف الأوعية التي تنقل هذا الدم.للاعتلال العصبي السكري ثلاث مراحل متميزة. من هذه الحالات، يعتبر اعتلال الشبكية التكاثري هو المرحلة الأخيرة؛ يحدث هذا عندما تتطور الأنسجة الندبية والأوعية الدموية الجديدة على شبكية العين وتسبب فقدان البصر.في حين أن هذه الأعراض والتجارب قد تبدو مزعجة، يمكن تجنب اعتلال الشبكية التكاثري من خلال عدة وسائل.بالإضافة إلى التحكم في مستويات السكر في الدم، توصي NHS أيضا بما يلي: تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، إنقاص الوزن في حالة زيادة الوزن، تمرين منتظم، الإقلاع عن التدخين، تقليل تناول الكحول.هل اعتلال الشبكية السكري أمر يدعو للقلق؟يعتبر اعتلال الشبكية السكري أمرا يدعو للقلق إذا كان الشخص مصابا بمرض السكري. ومع ذلك، فمن الممارسات الجيدة أن يفعل المرء ما في وسعه للحفاظ على بصره.لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة عدة نصائح للحفاظ على البصر.بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم، يوصون أيضا بتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

https://arabic.sputniknews.com/20210220/الكشف-المبكر-عن-عتلال-الشبكية-السكري-يجعلنا-نتجنب-العمى-1048166457.html

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