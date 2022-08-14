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مصر... إصابة 55 شخصا في حريق كنيسة بالجيزة وجار حصر عدد الوفيات
مصر... إصابة 55 شخصا في حريق كنيسة بالجيزة وجار حصر عدد الوفيات
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجاري حصر الوفيات".وأضافت أنه تم "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق".في سياق متصل، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.وأضاف السيسي أنه "يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم".وتابع الرئيس المصري أنه يتقدم "بخالص التعزية لأسر ضحايا الحادث الأبرياء، الذين انتقلوا بجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها"، وفقا له.وكلف محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانه عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين في حلدث حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة في الجيزة، و10 آلاف جنيه لأسر المصابين، في حادث حريق كنيسة المنيرة، وفقا لتقارير مصرية.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر... إصابة 55 شخصا في حريق كنيسة بالجيزة وجار حصر عدد الوفيات
10:16 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.
وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجاري حصر الوفيات".
وأضافت أنه تم "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق".
في سياق متصل، وجه الرئيس المصري
، عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.
وأضاف السيسي أنه "يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم".
وتابع الرئيس المصري أنه يتقدم "بخالص التعزية لأسر ضحايا الحادث الأبرياء، الذين انتقلوا بجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها"، وفقا له.
وكلف محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانه عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين في حلدث حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة في الجيزة، و10 آلاف جنيه لأسر المصابين، في حادث حريق كنيسة المنيرة، وفقا لتقارير
مصرية.