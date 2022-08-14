https://arabic.sputniknews.com/20220814/هل-تنجح-مبادرة-المسار-الدستوري-وتحقق-ما-يتمناه-الشعب-الليبي؟-1066389719.html

هل تنجح مبادرة "المسار الدستوري" وتحقق ما يتمناه الشعب الليبي؟

هل تنجح مبادرة "المسار الدستوري" وتحقق ما يتمناه الشعب الليبي؟

قال المتحدث الرسمي باسم مبادرة "المسار الدستوري" الليبية، علي الهلالي، إن مبادرة "المسار الدستوري" تضم العديد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين ومكونات المجتمع... 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T13:01+0000

2022-08-14T13:01+0000

2022-08-14T13:01+0000

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14-8 Bewodouh هل تنجح مبادرة "المسار الدستوري" وتحقق ما يتمناه الشعب الليبي؟

وأضاف أن اللجنة التحضيرية للمبادرة جمعت كافة الملاحظات الخاصة بالقاعدة الدستورية، واتفق عليها أكثر من 25 حزبا ومكونا سياسيا ومترشحين رئاسيين وبرلمانيين ورجال قانون وسياسة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثلين عن قبائل التبو والطوارق والأمازيغ.وأشار الهلالي إلى أن اللجنة الخاصة بالمبادرة تواصلت مع رئيس البرلمان المستشار، عقيلة صالح، لعرض المقترح الخاص بالقاعدة الدستورية عليه.واعتبر أنه "من غير المتوقع أن يحدث انفراج في مسألة الانتخابات، لأن هناك تساؤلا من هي الحكومة التي ستنفق على هذه الانتخابات ومن هي الحكومة التي ستدير الانتخابات وتتابع إجراءها في ظل أشخاص توغلت على السلطة التنفيذية وانتهكت الأعراف القانونية والتشريعية بما يسمى بحكومة وحدة وطنية وأيضاً التدخل الخارجي يمنع إجراء الانتخابات، بالتالي يأمل الليبييون في إجراء انتخابات ولكن الوضع القائم يمنع حدوث ذلك".وقال إن "المناداة بانتخابات في ظل الانقسام الحاد ووجود حكومتين وتدخل خارجي ووجود مجموعات مسلحة لا تحترم القانون ولا العملية الديمقراطية، سيكون من الصعب أن يتم إجراء انتخابات في ظل هذه الأجواء كلها".ورأى أن كل هذه الأسباب دفعت بعض القوى السياسية غير الرسمية لطرح مثل هذه المبادرة ولكن في واقع الأمر قد تكون هذه المبادرة مطلوبة في هذا التوقيت وفي ظل هذه الظروف، ولكن قد لا تلقى آذان صاغية من القوى السياسية الفاعلة على الأرض، لأن هذه القوى أثبتت أنها من تعرقل عملية المسار الدستوري وهى من تتشبث بالمواقع التي تتحصن فيها وتستفيد من الاستمرار والبقاء في مؤسسات الدولة لأن ذلك يخدم مصالحهم ولا يخدم مصالح الدولة الليبية.إعداد وتقديم: نوران عطاالله

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