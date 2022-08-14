https://arabic.sputniknews.com/20220814/وفد-أفغاني-يصل-موسكو-لبحث-استيراد-النفط-ومنتجات-غذائية-روسية-1066381427.html
وفد أفغاني يصل موسكو لبحث استيراد النفط ومنتجات غذائية روسية
وفد أفغاني يصل موسكو لبحث استيراد النفط ومنتجات غذائية روسية
كشف السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، أن القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي سيصل موسكو للمشاركة في مفاوضات بشأن شحنات النفط... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T08:03+0000
2022-08-14T08:03+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال جيرنوف لـ"سبوتنيك": "في 15 أغسطس/ آب، ستجرى مفاوضات مع وزير الصناعة والتجارة الأفغاني".وأوضح أن الوفد الأفغاني "يضم اقتصاديين وممولين. الأفغان يخططون لشراء النفط ومصادر الطاقة الأخرى، القمح، الدقيق، زيت دوار الشمس".وأضاف السفير أن الوفد يعتزم أيضا زيارة مدينة قازان الروسية، معتبرا أن "مثل هذه الاتصالات ضرورية لتنمية العلاقات".وكان النائب الأول لمجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية محمد يونس مهمند، قد أبلغ "سبوتنيك" في 15 يونيو/ حزيران على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن أفغانستان تخطط لشراء مليوني طن من القمح، و5000 طن من النفط من روسيا.وأضاف أن المفاوضات بشأن توريد الزجاج والأخشاب والتجارة الثنائية المعفاة من الرسوم الجمركية جارية أيضا.
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أخبار أفغانستان اليوم, أخبار روسيا اليوم
وفد أفغاني يصل موسكو لبحث استيراد النفط ومنتجات غذائية روسية
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كشف السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، أن القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي سيصل موسكو للمشاركة في مفاوضات بشأن شحنات النفط ومنتجات الغذاء الروسية منتصف الشهر الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقال جيرنوف لـ"سبوتنيك": "في 15 أغسطس/ آب، ستجرى مفاوضات مع وزير الصناعة والتجارة الأفغاني".
وأوضح أن الوفد الأفغاني "يضم اقتصاديين وممولين. الأفغان يخططون لشراء النفط ومصادر الطاقة الأخرى، القمح، الدقيق، زيت دوار الشمس".
وأضاف السفير أن الوفد يعتزم أيضا زيارة مدينة قازان الروسية، معتبرا أن "مثل هذه الاتصالات ضرورية لتنمية العلاقات".
وكان النائب الأول لمجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية محمد يونس مهمند، قد أبلغ "سبوتنيك" في 15 يونيو/ حزيران على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
أن أفغانستان تخطط لشراء مليوني طن من القمح، و5000 طن من النفط من روسيا.
وأضاف أن المفاوضات بشأن توريد الزجاج والأخشاب والتجارة الثنائية المعفاة من الرسوم الجمركية جارية أيضا.