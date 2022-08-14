عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220814/وفد-أفغاني-يصل-موسكو-لبحث-استيراد-النفط-ومنتجات-غذائية-روسية-1066381427.html
وفد أفغاني يصل موسكو لبحث استيراد النفط ومنتجات غذائية روسية
وفد أفغاني يصل موسكو لبحث استيراد النفط ومنتجات غذائية روسية
كشف السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، أن القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي سيصل موسكو للمشاركة في مفاوضات بشأن شحنات النفط... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T08:03+0000
2022-08-14T08:03+0000
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050156585_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cc90c1c92334d82df277869276fe5c48.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال جيرنوف لـ"سبوتنيك": "في 15 أغسطس/ آب، ستجرى مفاوضات مع وزير الصناعة والتجارة الأفغاني".وأوضح أن الوفد الأفغاني "يضم اقتصاديين وممولين. الأفغان يخططون لشراء النفط ومصادر الطاقة الأخرى، القمح، الدقيق، زيت دوار الشمس".وأضاف السفير أن الوفد يعتزم أيضا زيارة مدينة قازان الروسية، معتبرا أن "مثل هذه الاتصالات ضرورية لتنمية العلاقات".وكان النائب الأول لمجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية محمد يونس مهمند، قد أبلغ "سبوتنيك" في 15 يونيو/ حزيران على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن أفغانستان تخطط لشراء مليوني طن من القمح، و5000 طن من النفط من روسيا.وأضاف أن المفاوضات بشأن توريد الزجاج والأخشاب والتجارة الثنائية المعفاة من الرسوم الجمركية جارية أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/مقتل-قيادي-بارز-بحركة-طالبان-باكستان-في-انفجار-شرقي-أفغانستان-1066220393.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050156585_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_36dd306a1b6a06e476f699e537fe9ea7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, أخبار روسيا اليوم

وفد أفغاني يصل موسكو لبحث استيراد النفط ومنتجات غذائية روسية

08:03 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicمدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
تابعنا عبرTelegram
كشف السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، أن القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي سيصل موسكو للمشاركة في مفاوضات بشأن شحنات النفط ومنتجات الغذاء الروسية منتصف الشهر الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقال جيرنوف لـ"سبوتنيك": "في 15 أغسطس/ آب، ستجرى مفاوضات مع وزير الصناعة والتجارة الأفغاني".
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
مقتل قيادي بارز بحركة "طالبان باكستان" في انفجار شرقي أفغانستان
9 أغسطس, 15:05 GMT
وأوضح أن الوفد الأفغاني "يضم اقتصاديين وممولين. الأفغان يخططون لشراء النفط ومصادر الطاقة الأخرى، القمح، الدقيق، زيت دوار الشمس".
وأضاف السفير أن الوفد يعتزم أيضا زيارة مدينة قازان الروسية، معتبرا أن "مثل هذه الاتصالات ضرورية لتنمية العلاقات".
وكان النائب الأول لمجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية محمد يونس مهمند، قد أبلغ "سبوتنيك" في 15 يونيو/ حزيران على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن أفغانستان تخطط لشراء مليوني طن من القمح، و5000 طن من النفط من روسيا.
وأضاف أن المفاوضات بشأن توريد الزجاج والأخشاب والتجارة الثنائية المعفاة من الرسوم الجمركية جارية أيضا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала