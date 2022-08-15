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https://arabic.sputniknews.com/20220815/وزير-الصناعة-والتجارة-لـسبوتنيك-أفغانستان-تعتزم-شراء-نحو-مليون-برميل-نفط-من-روسيا-1066413067.html
وزير الصناعة والتجارة لـ"سبوتنيك": أفغانستان تعتزم شراء نحو مليون برميل نفط من روسيا
وزير الصناعة والتجارة لـ"سبوتنيك": أفغانستان تعتزم شراء نحو مليون برميل نفط من روسيا
أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، اليوم الاثنين، أن أفغانستان تخطط لشراء حوالي مليون برميل نفط من روسيا. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T06:05+0000
2022-08-15T06:05+0000
العالم
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وقال عزيزي لوكالة "سبوتنيك": "لقد طرحنا على روسيا شراء حوالي مليون برميل، وإذا كان بإمكان روسيا إرسال المزيد، فهذا شيء جيد".وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، محمد يونس حسين، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن تصدير المعادن والفواكه.وقال حسين: "قبل عشرة إلى عشرين يوما، جاء رجال أعمال روس إلى أفغانستان، ونحن الآن نتفاوض بشأن تصدير القمح والزجاج والأخشاب".وأضاف: "نود أيضا مناقشة التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الحكومة الروسية من أجل تصدير الفواكه المجففة والفواكه الطازجة من أفغانستان وكذلك المعادن".
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العالم

وزير الصناعة والتجارة لـ"سبوتنيك": أفغانستان تعتزم شراء نحو مليون برميل نفط من روسيا

06:05 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar موظفة في القطاع الحي تضع علامة على باب أحد المنازل بعد إعطاءه قطرات لقاح شلل الأطفال، خلال حملة التطعيم في الأحياء القديمة في كابول، أفغانستان 8 نوفمبر 2021.
موظفة في القطاع الحي تضع علامة على باب أحد المنازل بعد إعطاءه قطرات لقاح شلل الأطفال، خلال حملة التطعيم في الأحياء القديمة في كابول، أفغانستان 8 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
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أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، اليوم الاثنين، أن أفغانستان تخطط لشراء حوالي مليون برميل نفط من روسيا.
وقال عزيزي لوكالة "سبوتنيك": "لقد طرحنا على روسيا شراء حوالي مليون برميل، وإذا كان بإمكان روسيا إرسال المزيد، فهذا شيء جيد".
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية، محمد يونس حسين، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن بلاده تتفاوض مع روسيا بشأن تصدير المعادن والفواكه.
وقال حسين: "قبل عشرة إلى عشرين يوما، جاء رجال أعمال روس إلى أفغانستان، ونحن الآن نتفاوض بشأن تصدير القمح والزجاج والأخشاب".
وأضاف: "نود أيضا مناقشة التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الحكومة الروسية من أجل تصدير الفواكه المجففة والفواكه الطازجة من أفغانستان وكذلك المعادن".
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