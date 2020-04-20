بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر..."روسكوسموس" تقدم صاروخ "النصر"

عرضت "روس كوسموس" صورا للمركبة الفضائية "بروغريس إم إس-14"، التي من المخطط أن تتجه إلى محطة الفضاء الدولية في 25 أبريل/ نيسان، بواسطة الصاروخ الحامل الجديد الذي يحمل اسم "بوبيدا" (النصر)، وذلك في إطار فعالية الاحتفال بالذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).