من ارتفاع 10 آلاف متر... إنزال مظلي روسي تاريخي في القطب الشمالي

تم تخصيص عملية الإنزال للذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذكرى الـ90 لتشكيل قوات الإنزال الجوي (القوات المظلية). هذا الإنزال هو الأول من نوعه في العالم.

لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس، ضمن القوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بواسطة أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي، في منطقة أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند. أثناء الإنزال، تم بنجاح اختبار أنظمة المظلات ذات الأغراض الخاصة ومعدات الأكسجين الفردية ومعدات الملاحة والمعدات الخاصة والبدلة الرسمية الضرورية في الظروف القاسية للقطب الشمالي.