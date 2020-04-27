جداريات "عيد النصر" في الحرب الوطنية العظمى

وترون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة جديدة لجدارايات "عيد النصر" بالإضافة إلى رسومات غرافيتي من الأعوام السابقة في مدن روسية.
رسم غرافيتي وجداريات لفنانين روس تظهر على واجهات المنازل بمناسبة اقتراب الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى على قوات ألمانيا النازية (1941-1945).
وترون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة جديدة لجدارايات "عيد النصر" بالإضافة إلى رسومات غرافيتي من الأعوام السابقة في مدن روسية.
تم تخصيص عملية الإنزال للذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذكرى الـ90 لتشكيل قوات الإنزال الجوي (القوات المظلية). هذا الإنزال هو الأول من نوعه في العالم.
"دوشكا " - هو مدفع رشاش من العيار الثقيل لضرب الأهداف الأرضية والجوية. بالإضافة إلى المشاة وقوات الدفاع الجوي، كان جزءًا من تسليح المركبات المدرعة والدبابات والبنادق الذاتية الدفع والقطارات المدرعة والسفن الصغيرة.
رشاش "شباغين" بي بي شا-41 - استخدمه الجيش الأحمر بشكل كبير خلال الحرب العالمية الثانية.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،، تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار/ مايو، بسبب جائحة فيروس كورونا.
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