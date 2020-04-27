جداريات "عيد النصر" في الحرب الوطنية العظمى

تم تخصيص عملية الإنزال للذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذكرى الـ90 لتشكيل قوات الإنزال الجوي (القوات المظلية). هذا الإنزال هو الأول من نوعه في العالم.