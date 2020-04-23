شويغو يزور كنيسة القوات المسلحة الروسية

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زخرفة الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، التي يظهر صليبها الأرثوذكسي فوق متنزه باتريوت بالقرب من موسكو. سيفتحونها، كما هو مخطط في الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

لهذا، عمل البناؤون والفنانون وجميع المشاركين في إنشاء الكنيسة، عملوا في عدة مناوبات على مدار الساعة. سيكون معبد النصر ومتحف "طريق الذكرى" جاهزين في الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

قام الوزير بفحص المعبد السفلي (الصغير)، وهو جاهز: الزخرفة فيه مصنوعة من السيراميك، واستخدمت قطع من الزجاج في صناعة ألواح الفسيفساء.

ناقش سيرغي شويغو مع كبير المهندسين والفنانين والنحاتين العمل الجاري على الزخرفة الفنية والمعمارية للمعبد العلوي. حاليا، يكاد العمل يكتمل.