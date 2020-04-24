يدفعون حياتهم ثمنا لذلك...كيف اختبرت المقاتلات النفاثة السوفيتية الأولى

في 24 أبريل/ نيسان 1946، بدأت اختبارات الطيران لأول طائرات مقاتلة سوفيتية من طراز "ياك-15" و"ميغ-9". تمت رحلات الطيران من مطار رامنسكوي، في ضواحي موسكو بفاصل ساعتين، وكما تقول الأسطورة، قام طيارو الاختبار بمبادلة الطائرات بعد البرنامج الإلزامي واختبروها مرة أخرى.

ومع ذلك، كان ترويض "التنين النفاث" خطرا مميتا. في عام 1963، قامت المخرجة تاتيانا ليوزنوفا بعمل فيلم رائع عن هذه الأحداث الدرامية - "السماء تقدم لهم".

أقلع الطيار الأول ألكسي غرينتشيك على النموذج الأولي لمقاتلة "ميغ-9" في الساعة 11:12. تم تطوير طائرته في مكتب تصميم أرتيوم ميكويان وميخائيل غوريفيتش، حيث قرروا التخلي عن فكرة نسخ المقاتلة الألمانية Me-262 وذهبوا في طريقهم الخاص، ووضعوا محركين في جسم الطائرة. وبالتالي، تم تقليل السحب. كانت السرعة القصوى 920 كيلومترًا في الساعة، واكتسبتها الطائرة في 4.5 دقيقة. تم تجهيز المقاتلة بمدفع 37 ملم مع 40 قذيفة ومدفعين 23 ملم مع 80 قذيفة لكل منهما.

في الساعة 13:56، أقلع الطيار المختبر ميخائيل إيفانوف على متن "ياك -15". عند إنشاء مقاتلة نفاثة، اختار المصمم ألكسندر ياكوفليف تركيب محرك نفاث RD-10، وهو نظير لـ Jumo-004A الألماني. كانت السرعة القصوى للمقاتلة 786 كيلومترًا في الساعة. على الرغم من حقيقة أنه تم تشغيل ياك-15 في وقت لاحق كطائرة انتقالية لإعادة تدريب أفراد الطيران على معدات الطائرات، تم تركيب مدفعين 23 ملم مع ذخيرة 60 قذيفة.

كانت رحلات المصانع للطائرتين ناجحة، لكن كارثة 11 يوليو/ تموز 1946 كاد ينهي بناء ميغ-9. قرر الطيار ألكسي غرينتشيك مفاجأة اللجنة من القوات الجوية وأجرى العديد من المنعطفات الحادة، ولكن على ارتفاع 150 مترًا انقلبت المقاتلة "على ظهرها" وسقطت، واصطدمت بالأرض عند حافة المطار.

في مذكرات إيغور شيلست "أطير من أجل الحلم" هناك جزء مخصص لهذه الحلقة المأساوية. قال الطيار المختبر سيرغي أنوخين، الذي شاهد الرحلة الأخيرة لرفيقه: "لا تنسى مثل هذه اللحظات. يمكنك أن تتخيل عندما رأيت أنها انقلبت على ظهرها، وبدأت تسقط على الأرض، وأنا أشعر بشيء ينذر بالشر...".

وبعد ذلك بعامين، توفي ميخائيل إيفانوف، الذي كان على متن طائرة ياك- 23 في 14 يوليو 1948 عند استعداده للعرض الجوي. على ارتفاع حوالي 100 متر ، سقط الجناح الأيمن للمقاتلة، وانقلبت الطائرة بسرعة عالية. وسقط الطيار من الطائرة بجوار المدرج الرئيسي.

على الرغم من أن أول مقاتلات توربينية سوفيتية تم إنتاجها على دفعات صغيرة، إلا أنها ساعدت على تدريب المئات من الطيارين لإدارة المعدات الجديدة. في المجموع، تم إنتاج 610 من مقاتلات "ميغ-9" و280 من مقاتلات "ياك-15".