تسجيل
12:44 GMT24 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ميغ-9

    يدفعون حياتهم ثمنا لذلك...كيف اختبرت المقاتلات النفاثة السوفيتية الأولى

    © Sputnik .
    أخبار 75 عاما على النصر العظيم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104469/11/1044691192_0:0:2577:1449_1200x675_80_0_0_b63684c3e9d22875cdd56bded32795b1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/75-victory-news/202004241045265818-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B0%D9%84%D9%83%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/

    في 24 أبريل/ نيسان 1946، بدأت اختبارات الطيران لأول طائرات مقاتلة سوفيتية من طراز "ياك-15" و"ميغ-9". تمت رحلات الطيران من مطار رامنسكوي، في ضواحي موسكو بفاصل ساعتين، وكما تقول الأسطورة، قام طيارو الاختبار بمبادلة الطائرات بعد البرنامج الإلزامي واختبروها مرة أخرى.

    ومع ذلك، كان ترويض "التنين النفاث" خطرا مميتا. في عام 1963، قامت المخرجة تاتيانا ليوزنوفا بعمل فيلم رائع عن هذه الأحداث الدرامية - "السماء تقدم لهم".

    أقلع الطيار الأول ألكسي غرينتشيك على  النموذج الأولي لمقاتلة "ميغ-9" في الساعة 11:12. تم تطوير طائرته في مكتب تصميم أرتيوم ميكويان وميخائيل غوريفيتش، حيث قرروا التخلي عن فكرة نسخ المقاتلة الألمانية Me-262 وذهبوا في طريقهم الخاص، ووضعوا محركين في جسم الطائرة. وبالتالي، تم تقليل السحب. كانت السرعة القصوى 920 كيلومترًا في الساعة، واكتسبتها الطائرة في 4.5 دقيقة. تم تجهيز المقاتلة بمدفع 37 ملم مع 40 قذيفة ومدفعين 23 ملم مع 80 قذيفة لكل منهما.

    في الساعة 13:56، أقلع الطيار المختبر ميخائيل إيفانوف على متن "ياك -15". عند إنشاء مقاتلة نفاثة، اختار المصمم ألكسندر ياكوفليف تركيب محرك نفاث RD-10، وهو نظير لـ Jumo-004A الألماني. كانت السرعة القصوى للمقاتلة 786 كيلومترًا في الساعة. على الرغم من حقيقة أنه تم تشغيل ياك-15 في وقت لاحق كطائرة انتقالية لإعادة تدريب أفراد الطيران على معدات الطائرات، تم تركيب مدفعين 23 ملم مع ذخيرة 60 قذيفة.

    كانت رحلات المصانع للطائرتين ناجحة، لكن كارثة 11 يوليو/ تموز 1946 كاد ينهي بناء ميغ-9.  قرر الطيار ألكسي غرينتشيك مفاجأة اللجنة من القوات الجوية وأجرى العديد من المنعطفات الحادة، ولكن على ارتفاع 150 مترًا انقلبت المقاتلة "على ظهرها" وسقطت، واصطدمت بالأرض عند حافة المطار.

    في مذكرات إيغور شيلست "أطير من أجل الحلم" هناك جزء مخصص لهذه الحلقة المأساوية. قال الطيار المختبر سيرغي أنوخين، الذي شاهد الرحلة الأخيرة لرفيقه: "لا تنسى مثل هذه اللحظات. يمكنك أن تتخيل عندما رأيت أنها انقلبت على ظهرها، وبدأت تسقط على الأرض، وأنا أشعر بشيء ينذر بالشر...".

    وبعد ذلك بعامين، توفي ميخائيل إيفانوف، الذي كان على متن طائرة ياك- 23 في 14 يوليو 1948 عند استعداده للعرض الجوي. على ارتفاع حوالي 100 متر ، سقط الجناح الأيمن للمقاتلة، وانقلبت الطائرة بسرعة عالية. وسقط الطيار من الطائرة بجوار المدرج الرئيسي.

    على الرغم من أن أول مقاتلات توربينية سوفيتية تم إنتاجها على دفعات صغيرة، إلا أنها ساعدت على تدريب المئات من الطيارين لإدارة المعدات الجديدة. في المجموع، تم إنتاج 610 من مقاتلات "ميغ-9" و280 من مقاتلات "ياك-15".

    انظر أيضا:

    "سوخوي" ترفع السرية عن صور مقاتلة الجيل الخامس السوفيتية
    "ميغ 1.44"... لماذا أقلعت مقاتلة الاتحاد السوفيتي من الجيل الخامس مرة واحدة فقط
    15 معلومة عن "ميغ 21" السوفيتية... أخطر مقاتلة في حرب أكتوبر
    الكلمات الدلالية:
    ميغ, مقاتلة, الاتحاد السوفيتي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عناصر قسم شرطة فورت مايرز يشكلون قلبا من سيارات الشرطة، لشكر العاملين في مستشفى لي ميموريال، في فورت مايرز، الولايات المتحدة، 16 أبريل 2020
    ماذا يفعل ترامب ببراعم القطن...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    المدفع الرشاش من العيار الثقيل ديغتياريوف-شباغين 1938 (دوشكا)
    المدفع الرشاش من العيار الثقيل "ديغتياريوف-شباغين" 1938
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك