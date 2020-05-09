بوتين يشارك بمسيرة "الفوج الخالد" على الانترنت بصورة والديه..فيديو

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كل عام باحتفالات "عيد النصر" وما يرافقها من نشاطات تحيي ذكرى من ضحوا بأنفسهم لتحقيق النصر على الفاشية في الحرب العظمى.

ومن ضمن فعاليات الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف في 9 مايو/ أيار من كل عام، مسيرة "الفوج الخالد" والتي يخرج فيها المواطنون الروس حاملين صورا لأقربائهم وأجدادهم الذين شاركوا بتحقيق النصر.

إلا أنه في هذا العام وبسبب جائحة "كورونا" تم تأجيل الاحتفال بهذا اليوم لوقت آخر، لكن ذلك لم يمنع من قيام مسيرة "الفوج الخالد" على الانترنت، حيث عرض المواطنون الروس صورا لأقاربهم على الانترنت وعلى شرفات المنازل، وبدوره شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه المناسبة.

وظهر الرئيس في خطاب متلفز وهو يشارك بهذه المسيرة، موجها تهنئته لجميع المشاركين، قائلا "أريد أن أناشد الآن أولئك الذين يشاركون بانتظام في مسيرة الفوج الخالد مع صور وصور لأحبائهم وأقاربهم - المشاركين في الحرب الوطنية العظمى، إن كنا معا نمشي في صف واحد أو في منازلنا، كما هو الحال اليوم، فإن أبطالنا دائما معنا في قلوبنا، وسيبقون معنا للأبد، وعلى أرض الساحة الحمراء سنشيد بأبطالنا".

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عادة ما يشارك بمسيرة "الفوج الخالد" حاملا صورة لوالده، فلاديمير سبيريدوفيتش بوتين، الذي حارب على الجبهة وأصيب بجروح خطيرة، وفي المقطع المصور ظهرت صورة والده الى جانبه.

كما وظهرت صورة والدته، ماريا إيفانوفنا، التي نجت من حصار لينينغراد، وحصلت على ميدالية "الدفاع عن لينينغراد".