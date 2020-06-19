ماذا أجاب الأمريكيون في استطلاع حول الحرب العالمية الثانية؟

أجرت الدراسة الاستقصائية لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية شركة « IFop»، وهي أقدم شركة استطلاع للرأي العام في فرنسا، وذلك في الولايات المتحدة خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو/ أيار.

وشمل الاستطلاع أسئلة حول: مناسبة العيد الذي يحتفل به يوم 8 مايو/ أيار، وما هي الدولة (الدول) التي حاربت مع الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية؟، وعن مفهوم مصطلح "هولوكوست"، وما إذا كانوا قد قرأوا أو سمعوا عنه من قبل.

© Sputnik / استطلاع رأي حول الحرب العالمية الثانية

تم إجراء الاستطلاع لـمجموعة مكونة من 1004 شخص، وهم ممثلو السكان الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وما فوق. وتمثل عينة الاستطلاع السكان حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي.