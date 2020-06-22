وثيقة تكشف خطط النازيين في إنشاء مركز استخباراتي في كيرتش خلال الحرب العالمية الثانية

خطط الزعيم النازي، أدولف هتلر، خلال الحرب العالمية الثانية إنشاء مدرسة استخبارات في منطقة كيرتش، شرقي شبه جزيرة القرم الروسية، تهدف لتجنيد الروس عن طريق إغرائهم بالهدايا والأموال.

ووفقا لوثائق سرية كشفها جهاز الأمن الفدرالي الروسي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، قامت الغستابو وهي"الشرطة السرية للدولة النازية" بإقناع النساء بالعمل لصالح النازيين والقيام بمهام التجسس على الحزبيين والعمال في الاتحاد السوفياتي ، عن طريق إغرائهم بالهدايا والمال.

وجاء في الوثائق :"اعتقلنا مجموعة من النساء بعضهن عملن كتقنيين في الغستابو في كيرتش، إن الغستابو كان ينوي فتح مدرسة استخباراتية في كيرتش لتدريب جواسيس يتم إرسالهم إلى الصفوف الخلفية في الجيش الأحمر".

واختتم التقرير: "التحقيق في هذه القضية مستمر".

يذكر أن الحرب العالمية الثانية بدأت في 22 من حزيران / يونيو في عام 1941، في روسيا، وانتهت في 9 أيار / مايو عام 1945، وشاركت فيها معظم دول العالم، حيث انقسم العالم إلى حلفين عسكريين متنازعين، وهما: دول المحور، ودول الحلفاء، وشارك فيها أكثر من مئة مليون شخص من أكثر من 30 بلداً.