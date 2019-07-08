"الاعتذار مش كفاية"... أول تعليق من محمد الشناوي على خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019

اعتذر حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، للجماهير بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو/ تموز الجاري.

كتب الشناوي عبر حسابه بموقع "تويتر"، "عايز أعتذر لكل الجمهور، الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا سواء في المدرجات أو في البيوت والشوارع".

وأضاف "أحلى حاجة في الكورة هي فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها ده بيبقى صعب علينا جداً. ربنا شاهد إن الواحد بذل أقصى جهده في كل ماتش عشان متروحوش زعلانين ونقدم صورة مشرفة للبلد وكورة ممتعة".

بعتذر لكل الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا؛ أحلى حاجة في الكورة هي فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها ده بيبقى صعب علينا جداً. ربنا شاهد إننا بذل أقصى جهدهنا عشان متروحوش زعلانين. الإعتذار مش كفاية بس ده اللي نقدر نقدمه دلوقتي، ونوعدكم نتعلم من أخطائنا ونرجع المرة الجاية جديرين بيكم — Mohamed el Shenawy (@Melshenawy) ٨ يوليو ٢٠١٩

وأتم حارس مرمى الأهلي، "الاعتذار مش كفاية بس ده اللي نقدر نقدمه دلوقتي مع وعد إننا نتعلم من كل غلطة مرينا بيها ونرجعلكم البطولة الجاية جديرين بجمهور عظيم زيكم".

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.