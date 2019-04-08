إجراءات صارمة من مصر لكبح بيع تذاكر "الأمم الأفريقية" في السوق السوداء (فيديو)

قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء أمس الأحد 7 أبريل/نيسان، إن السلطات ستتبع إجراءات جديدة صارمة لكبح بيع تذاكر بطولة الأمم الأفريقية في السوق السوداء.

وجاءت تصريحات فضل في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" المصرية، وفقا لما نشرته "بوابة الأهرام".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH الـ"كاف" يجتمع بشأن قرعة أمم إفريقيا 2019

وقال فضل: "بالفعل درسنا اتباع إجراءات جديدة لبيع تذاكر البطولة، لتجنب انتشار فكرة السوق السوداء".

وتابع: "ستقوم جهات سيادية بالإشراف الكامل على إجراءات بيع التذاكر الخاصة بالبطولة القارية".

وقال إن باب الحجز الإلكتروني سيفتح من يوم 15 إلى يوم 20 يونيو/حزيران المقبل تقريبا، لضمان عدم التلاعب في أسعار التذاكر.

ومضى بقوله: "نعلم أن الوقت ضيق قبل انطلاقة البطولة، وسنقوم بما علينا من أجل تنظيم مشرف رغم ضيق الوقت الذي أمامنا".

واستطرد بقوله: "اللجنة المنظمة بالكامل تعكف حاليا على كافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بحفل قرعة كأس الأمم الأفريقية، لخروجه بشكل لائق ومشرف للجميع، ونحاول التنسيق مع جميع قطاعات الدولة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

ونفى مدير البطولة ما تردد عبر تقارير صحفية عديدة، عن انتقاده لتميمة بطولة الأمم الأفريقية، مضيفا "أتمتع دوما بالصراحة والشفافية، وتم تفسير التصريحات بشكل خاطئ، بل ما تحدثت عنه حول تأخير الإعلان عن التميمة، نظرا لضيق الوقت، ولكن أنا دوما أود أن يكون هناك قصة أو فكرة للتميمة المختارة".

وقال إن الإعلان عن التميمة المختارة للبطولة سيتم الإعلان عنها خلال شهر أبريل/نيسان الجاري.

يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران المقبل إلى 19 يوليو/تموز.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أهمهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل القرعة.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنغولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).