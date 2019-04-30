تطبيق تقنية "حكم الفيديو" في كأس أمم أفريقيا في مصر

أعلن حسن وابيري، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه تقرر استخدام نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى بداية من دور الثمانية في النسخة الجديدة المرتقبة بمصر.

وقال موقع "يلا كورا" الرياضي، إنه سيتم تطبيق النظام بداية من دور الثمانية في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وتقام فعالياتها في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وأشار وابيري إلى أن الكاف قرر تطبيقها بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وكانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات هذه النسخة من البطولة الأفريقية حصلوا على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام (فار).

يذكر أن بطولة كأس العالم 2018 بروسيا كانت قد شهدت تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في بطولات كأس العالم كما استعان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بنفس التقنية في بطولات مثل دوري أبطال أفريقيا.