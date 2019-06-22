إعلان رجل مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا 2019

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، محمود علاء مدافع المنتخب الوطني أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي التي حسمها الفراعنة بهدف دون رد في افتتاح النسخة ٣٢ من البطولة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".

ونجح محمود علاء في إفساد أكثر من هجمة لمنتخب زيمبابوي واستحق جائزة الأفضل بعدما ساهم في خروج الفراعنة بشباك نظيفة.

وحصل علاء على الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة والتى يقدمها الراعي الرئيسي للبطولة.

يذكر أن منتخب مصر تغلب على نظيره الزيمبابوي في بداية مشواره في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بنتيجة 1-صفر، اليوم الجمعة، في مباراته الأولى باستاد القاهرة منذ أربع سنوات.

وسجل الجناح محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الوحيد في الدقيقة 41 ليمنح المنتخب المصري بداية مظفرة، يشار إلى أن أوغندا تلتقي مع الكونغو الديمقراطية غدا السبت في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى.