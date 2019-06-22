الرئيس المصري يعلق على فعله المشجعين في المدرجات (صور+فيديو)

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على قيام المشجعين المصريين بتنظيف المدرجات بعد مباراة المنتخب المصري في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

وقال السيسي على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، إنه "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع".

وختم: "أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

في لفتة لاقت استحسان الكثيرين، قامت الجماهير المصرية بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولي عقب مباراة "الفراعنة" وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019.

وعقب المباراة التي فاز بها المنتخب المصري بهدف دون رد، حرصت الجماهير المصرية على ترك بصمتها في العرس الأفريقي الذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

We've got the goal of the day for you courtesy of @Pharaohs' Mahmoud Trezeguet. How do you rate it? 👀@1xbet_Eng #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/2UdP5ruazE — CAF (@CAF_Online) June 22, 2019

وقامت الجماهير المنتشية بفوز الفراعنة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الذي شهد حفل افتتاح البطولة الأفريقية، حيث تسابق الجمهور المصري على تنظيف المدرجات والمقاعد، لتعود كما كانت عليه قبل اللقاء.

When you think you've seen it all last night… 👀

Here's a clip of the Egyptians making sure everything stays nice and clean🧹💪



What a gesture!!😍👏🇪🇬#TotalAFCON2019pic.twitter.com/1fjfarDahY — CAF (@CAF_Online) June 22, 2019

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب كل من: أوغندا، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية.