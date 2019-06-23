مدير أمم أفريقيا 2019 يفاجئ الجمهور بشأن حفل الختام

وكشف فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" عن أن عدد من شاهدوا حفل افتتاح البطولة الإفريقية مليار ونصف شخص حول العالم، وأن حفل ختام البطولة الإفريقية "سيكون أسطوريا"، على حد تعبيره، حسبما نقلت بوابة أخبار اليوم.

وأوضح مدير أمم أفريقيا 2019 إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر كل الدعم للبطولة الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو/تموز المقبل، مشيرا إلى أن "البلد تشهد عملية تغيير وكل شيء جميل وخلال الأيام المقبلة سيتأكد الجميع أن الدولة تحترم المواطن، والجميع سيشعر أن البلد تتغير للأفضل بشكل سريع والدولة تقوم بأداء مهامها والبطولة الإفريقية فاتحة خير على الجميع".

وأشار فضل إلى أن جميع الطلبات التي طالب بتوفيرها من جانب الدولة للبطولة الإفريقية تم توفيرها بالكامل من جانب الجهات المعنية مؤكدا أن مصر تمتلك الامكانيات الكبيرة ولكنها لم تكن تمتلك الوقت الكافي للاستعداد للبطولة الإفريقية لكرة القدم ولكن في النهاية تم تنظيمها بالشكل المطلوب.