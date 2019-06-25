الكونغو تتوعد بحصد النقاط من لقائها مع مصر في أمم أفريقيا

تحدث المدير الفني لمنتخب الكونغو، فلورانس إبينجي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه بالمنتخب المصري، بأنه بالنظر لإحصاءات المباراة السابقة أمام أوغندا، بأن فريقه لا يستحق الخسارة.

قال فلورينس إبينجي مدرب الكونغو: "بأن إحصاءات مباراة أوغندا تظهر اننا لم نستحق الخسارة، ولكن كرة القدم بها العديد من المكونات التي لا يمكن إغفالها حتى لا نخسر. هناك أمور يجب معالجتها".

وأضاف قائلا: "لدينا بعض الأمل أمام مصر رغم خوض المباراة على أرضهم وأمام جماهيرهم. المهمة صعبة ولكن لا يوجد مستحيل أمام من يؤمن".

وتابع: "فلسفتي تقوم على عدم الخسارة إذا لم تحقق الفوز. سيكون هذا هدفنا أمام مصر. نريد حصد النقاط أمام مصر".

"لا يجب علينا التحجج بحرارة الطقس. درجات الحرارة تعاني منها جميع الفرق. نخوض باقي المباريات في وقت متأخر نسبيا، وربما يساعدنا هذا على تقديم مستوى أفضل".

"سيكون هناك تغييرات في التشكيل عن ذلك الذي خاض مواجهة أوغندا. مواجهة مصر بالطبع تحتاج لاستعدادات من نوع خاص وطريقة مختلفة عما ظهر أمام أوغندا".

كما تحدث قائد منتخب الكونغو، يوسف مولومبو، بأن مباراة أوغندا لم تكن سهلة ونحن نسعى للفوز غدا أمام المنتخب المصري من أجل التأهل للدور المقبل.

وأضاف: "لدينا رغبة كبيرة في الفوز غدا، هنأت اللاعبين بعد التدريبات لأنهم لديهم حماس كبير للفوز، ارتكبنا خطأ في المباراة الماضية، ولكننا سنصلح ذلك بالفوز بالمباراة المقبلة".

وتابع: "سنستطيع اللعب غدا بشكل أفضل عن المباراة الماضية رغم صعوبة منتخب مصر".

وأردف مولومبو: "سأشعر بندم كبير إن لم أشارك خلال مباراة الغد، ولكن أعاني العديد من الإصابات ربما أشارك في المباراة الأخيرة بالمجموعة أو الدور ثمن النهائي حال التأهل".

وشدد على أن مباراة مصر مهمة وقوية وإذا استطاعوا الفوز على مصر فسيكونون أفضل فريق في أفريقيا.