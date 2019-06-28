عمرو وردة يشارك بتمارين المنتخب المصري في أمم أفريقيا

تأكدت مشاركة عمرو وردة، نجم منتخب مصر، في مران الفريق اليوم الجمعة باستاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراة أوغندا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل.

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في وقت سابق جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق، في حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم.

وخلال الاجتماع حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وأثنى المهندس هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن.

وكان اللاعب المستبعد قد نشر، في وقت سابق، اعتذارا على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه: "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميضايقش مني، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني معملش حاجة تضايق أي حد مني.. أنا أسف تاني".

وسيخوض المنتخب المصري مباراته الثالثة في دوري المجموعات أمام المنتخب الأوغندي على ملعب "استاد القاهرة".