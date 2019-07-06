بعد الخروج من أمم أفريقيا... لاعب المغرب: هذا ما يحدث عندما لا تحترم المنافس

أدلى فيصل فجر، لاعب منتخب المغرب بتصريحات إعلامية، في أعقاب خروج منتخب بلاده من دور الـ16 لأمم أفريقيا 2019، بعد الهزيمة أمام منتخب بنين بنتيجة 1-4 بضربات الترجيح التي جاءت بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة هدف لكل فريق.

وقال فجر عقب المباراة التي جمعت بين المغرب وبنين : "الخروج مؤلم مؤلم، لا أدري ما أقول، ولكن هذا ما يحدث عندما لا تحترم الفريق المنافس".

وأضاف لاعب وسط المغرب الذي دخل بديلا:

لا نزال تحت وقع الصدمة، ربما لن نستوعب ما حدث إلا في صباح الغد عند استيقاظنا.

وواصل: "نمتلك كل الإمكانيات للذهاب بعيدا في البطولة، لكني لا أعرف ما يحدث للاعبين". وأتم: "ندرك حجم خيبة أمل الجماهير المغربية".

يذكر أن نجمي منتخب المغرب مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي قررا الاعتزال دوليا بعد الإخفاق في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن القائد الثاني للمنتخب المغربي، مبارك بوصوفة، كشف لشبكة "BBC" أنه حسم قراره بالاعتزال دوليا، كما أشار لاعب الوسط كريم الأحمدي في مناسبات عدة قبل وأثناء البطولة المقامة بمصر، أنه اتخذ القرار النهائي حول مشواره الدولي بـ"تعليق الحذاء" عند انتهاء المغامرة الأفريقية.