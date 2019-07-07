مهاجم "الأفيال": التاريخ في صفنا والمدير الفني لمالي لا يكترث

علق جوناتان كودجيا مهاجم منتخب كوت ديفوار على مواجهة منتخب بلاده غدا الإثنين أمام مالي في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019.

سبوتنيك. وقال كودجيا في مؤتمر الصحفي، إن البطولة الحالية هي بطولة المفاجآت بعد خروج مصر والمغرب من دور الـ16 بكاف 2019.

وتابع أن التاريخ يقف في صف "الأفيال" ضد مالي، فكل المباريات فاز بها كوت ديفوار، ولكن يجب أن نكون مستعدين جيدا للمباراة خوفا من المفاجآت.

وبشأن اللعب بجوار نيكولاس بيبي، قال كودجيا إنه وجهة نظر المدير الفني، وأنه يستفاد كثيرا من اللعب بجوار بيبي نظرا لخبراته الكبيرة، خاصة أنه فاز ببطولة الأمم من قبل مع مالي، لذا فإن اللعب معا به استفادة كبيرة جدا له.

من جانبه تحدث محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي قائلا "تاريخ مواجهات الفريقان يظل في التاريخ فقط ولكن الأهم هو الأداء غدا والظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز، مشيرا إلى أن إنتقال لاعبي مالي الي أندية أوروبية خلال البطولة هو أمر جيد ولكن التركيز في لقاء الغد هو الأهم بالنسبة لنا".

وشدد على أن مباراة كوت ديفوار تمثل لي تاريخ جديد في مشواري التدريبي واسعى لعبور هذة المحطة الصعبة.