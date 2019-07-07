مدرب تونس: خروج الكبار من أمم أفريقيا لا يشغلنا ولدينا فريق متجانس

أكد الفرنسي آلان غيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، أن الحالة المعنوية لفريقه مرتفعة، قبل مواجهة غانا المقرر إقامتها غدا، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

قال غيريس في المؤتمر الصحفي: "حالتنا المعنوية مرتفعة وجاهزين لمباراة الغد وبالفعل حضرنا أنفسنا بشكل جيد".

وتابع "واجهنا صعوبات في المباراة الأخيرة أمام موريتانيا، وقمنا بمراجعة ما حدث وتقييمه منعا تكراره أمام غانا".

وشدد غيريس "غير نادم على استبعاد علي معلول والقائمة الحالية للفريق أثق فيها بشكل كامل، والاتحاد التونسي راض عن أدائنا حتى الآن بعدا لتأهل للدور الثاني".

وعن خروج مصر والمغرب قال غيريس: "مفاجآت كبيرة في البطولة بخروج الكاميرون حامل اللقب والمغرب ومصر أكبر المفاجآت".

وتابع "خروج الفرق الكبيرة أمر لا يشغلنا، نركز فقط على مباراتنا المقبلة والجميع يحاول تقديم أفضل أداء".

وعن سبب تراجع أداء تونس "نحاول تقييم كل المباريات الماضية وكل مباراة لها طريقتها وظروفها، قمنا بإعادة حساباتنا لتقوية الفريق وخاصة الجوانب الدفاعية".

وأخيرا بالحديث عن غانا قال غيريس: "فريق جيد جدا ومتجانس ويمتلك مهاجمين جيدين، ونحن فريق ممتاز ونصحح الأخطاء باستمرار وسنكون مستعدين لمواجهتهم".