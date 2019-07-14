ساسي لـ"سبوتنيك": واجهنا سوء توفيق واعتذر لجماهير تونس

قال فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي لمراسل "سبوتنيك" إن "سوء توفيق واجه فريقه في نصف نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال".

وتابع ساسي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" "قدر الله وماشاء فعل، لعبنا أفضل مباراة في البطولة وأهدرنا فرصا سهلة في المباراة".

وأكد ساسي "حتى هدف المباراة الوحيد نحن من سجلناه في مرمانا".

وعن إهداره لركلة جزاء في المباراة "لم أكن موفقا، كنت أتمنى أن أحرزها".

وقال "واجهنا سوء توفيق. اعتذر لجماهير تونس على الخروج من البطولة".

وخرجت تونس من نصف نهائي أمم أفريقيا، بعد هزيمتها (0-1) أمام السنغال، وتنتظر المهزوم من مباراة الجزائر ونيجيريا لمقابلته على برونزية البطولة.

جاء الهدف في الدقيقة 100 خلال الشوط الإضافي الأول، بعدما نفذ السنغالي هنري سافييت ركلة حرة نحو منطقة الجزاء، خرج لها معز حسن حارس المرمى للتصدي، لكنها مرت وارتطمت بديلان برون الذي لم يتوقع الكرة وسكنت الشباك.