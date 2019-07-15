بعد صعود الجزائر لنهائي أفريقيا... محرز: توقعت الهدف

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا، رياض محرز لاعب منتخب الجزائر كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد نيجيريا بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتغلب منتخب الجزائر على نيجيريا بنتيجة ٢/١ في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ليتأهل إلى النهائي لمواجهة السنغال يوم الجمعة المقبل على نفس الملعب. وسجل محرز هدفا وصنع اخر في فوز فريقه ٢/١ على نيجيريا.

وقال رياض محرز نجم منتخب الجزائر إنه كان يتوقع تسجيل الكرة الأخيرة التي أحرز منها هدف الفوز.

وأضاف محرز في تصريحات خاصة لـسبوتنيك أن المباراة كانت صعبة ولكنه استطاع أن يحافظ على تركيزه الدقيقة الأخيرة وهو ما سعده على إحراز الهدف، وتابع "كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي ونجحنا في تحقيق المطلوب بالتأهل للنهائي".

وأضاف قائلا: "سعداء للغاية لاسعاد شعبنا ونعلم أن جماهيرنا يساندونا ونتمنى التتويج باللقب". وهدفي هو التتويج بكأس الأمم وهو اللقب الأهم في مسيرتي وسنقدم قصارى جهدنا للعودة بالكأس".

وتابع: "سجلنا ١٢ هدف ونحن نقدم أداءا جيدا ووصلنا للنهائي وأعتقد إننا قادرون على التتويج باللقب ونعرف السنغال جيدا لقد واجهناهم في مرحلة المجموعات فهم فريق قوي".

وقال لاعب المنختب الجزائري، يوسف البلايلي إن "هذا الشعب يستحق كل شيء، الحمد لله، كانت مباراة صعبة، سنهدي البطولة لشعبنا، أشكر المصريين الذين ساندونا، رحم الله شهداءنا".

وتابع "عشنا مباراة صعبة للغاية، تقدمنا ثم تعادلوا من ركلة جزاء. بفضل الله سجلنا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، وأسعدنا جماهيرنا".

وأتم اللاعب "أشكر الشعب الجزائري على دعمه لنا، وأشكر الشعب المصري أيضا الذي يشجعنا في كل مباراة، أقول لجماهير بلادي إنني مستعد للموت داخل أرض الملعب من أجل الجزائر ومن أجل إسعاد شعب الجزائر".

من جانبه أبدى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر سعادته بتأهل منتخب بلاده لنهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال بلماضي في تصريحات خاصة لسبوتنيك: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة بسبب قوة نيجيريا من جانب وإرهاق لاعبي فريقي بسبب خوض المباراة عقب أيام قليلة من مباراة كوت ديفوار القوية في ربع النهائي". وتابع انها مباراة مذهلة من قبل لاعبي كنت اثق في قدرتهم على الفوز.

وبسؤاله عن قدرتهم على هزيمة السنغال وأنهم فازو عليهم في الدور الأول أكد بلماضي: أنه لا يؤمن بالحظ أو بتاريخ المواجهات يؤمن فقط بالاداء داخل الملعب ومباراة النهائي ستكون ملحمة.

وأضاف: "قدمنا شوط أول ممتاز كنا أكثر شراسة وفي الشوط الثاني أداء اللاعبين تراجع قليلا بسبب الإرهاق لكننا تمساكنا مجددا وتعاملنا بشكل رائع مع ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا وحققنا الانتصار في الوقت القاتل".