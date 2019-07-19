أول حاكم عربي يهنئ منتخب الجزائر بالحصول على كأس أفريقيا

هنأ رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، منتخب الجزائر لكرة القدم، بالحصول على كأس الأمم الأفريقية.

وقال بن راشد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية.. فوز مستحق.. ومباراة رائعة .. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر".

ألف مبروووك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية ... فوز مستحق .. ومباراة رائعة .. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر pic.twitter.com/UzghaEGhbw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 19, 2019

يذكر أن منتخب الجزائر توج، اليوم الجمعة، بلقب كأس الأمم الأفريقية، بفوزه على السنغال بهدف دون رد، في نهائي البطولة المقامة على إستاد القاهرة الدولي.

وتمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، من تسديدة قوية ارتطمت بقدم المدافع لتغير اتجاهها وتدخل في المرمى في لقطة غريبة.