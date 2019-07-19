بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر والسنغال (1-0) في نهائي أمم أفريقيا

توج منتخب الجزائر، بلقب كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم الجمعة، بفوزه على السنغال بهدف دون رد، في نهائي البطولة المقامة على إستاد القاهرة الدولي.

وتمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، من تسديدة قوية ارتطمت بقدم المدافع لتغير اتجاهها وتدخل في المرمى في لقطة غريبة.

هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪



🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

وبذلك الفوز تمكنت الجزائر من الفوز بلقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، بعد حصولها على اللقب عام 1990.

وأقيمت كأس الأمم الأفريقية في مصر، لأول مرة بمشاركة 24 منتخب ابتداء من 15 يونيو/حزيران، وحتى 19 يوليو/تموز.