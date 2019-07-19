بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر والسنغال (1-0) في نهائي أمم أفريقيا

وتمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، من تسديدة قوية ارتطمت بقدم المدافع لتغير اتجاهها وتدخل في المرمى في لقطة غريبة.
هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019
🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV
وبذلك الفوز تمكنت الجزائر من الفوز بلقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، بعد حصولها على اللقب عام 1990.
وأقيمت كأس الأمم الأفريقية في مصر، لأول مرة بمشاركة 24 منتخب ابتداء من 15 يونيو/حزيران، وحتى 19 يوليو/تموز.
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