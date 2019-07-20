بونجاح: نهدي هذا الفوز لكل أم جزائرية

قال بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري، "لم نفز من قبل بالبطولة خارج ديارنا، لقد داخلنا التاريخ بتحقيق هذا الإنجاز.

وتابع بونجاح، لوكالة "سبوتنيك"، عقب المباراة "مباريات الجزائر كلها كانت صعبة للغاية وكنا نحارب حتى الدقيقة الأخيرة". وأتم "نهدي هذا الفوز لكل أم جزائرية، سعيد لأننا كنا السبب في إسعاد 45 مليون جزائري".

في سياق آخر، قال خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائرية لكرة القدم أن منتخب بلاده أفرحة الشعب الجزاىري كله.

وأضاف زطشي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المدير الفني جمال بلماضي كان على قدر المسؤولية واستطاع أن يأتي بالكأس. وأردف كان هناك انتقادات لبلماضي ولكن تاريخه معروف كلاعب ومدرب.

وردا على الانتقادات الموجهة إليه أجاب اليوم فرحتنا بالمنتخب ستجعلنا ننسى كل شيء وفوز المنتخب سيجمعنا من جديد لنظام شمل الكرة الجزائرية.

يذكر أن منتخب الجزائر توج، يوم الجمعة، بلقب كأس الأمم الأفريقية، بفوزه على السنغال بهدف دون رد، في نهائي البطولة المقامة على إستاد القاهرة الدولي.

وتمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، من تسديدة قوية ارتطمت بقدم المدافع لتغير اتجاهها وتدخل في المرمى في لقطة غريبة.