الفنان محمد عبد العزيز يرثي هيثم أحمد زكي برسالة مؤثرة... صورة

وقال عبد العزيز: "غلبان ومحترم وحياته صعبه من طفولته واستحمل كتير واتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) وعمرى ما ناديته غير ب(اخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات وياما اتكلمنا على ابويا وعلى ابوه وكنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله".
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غلبان و محترم و حياته صعبه من طفولته و استحمل كتير و اتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) و عمرى ما ناديته غير ب(اخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله... اخر مره و احنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك و ابويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى و روحتلهم... السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا... الله يرحمك يا هيثم يا اخويا... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للاستاذ احمد زكى و لهيثم احمد زكى)
وأكمل قائلا: "آخر مره و احنا بنتكلم من 15 يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك وابويا؟ ولما نقابلهم هانقولهم ايه وهايقولولنا ايه؟ سبقتنى وروحتلهم، السلام أمانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا".
وكان عدة فنانين عرب ومصريين قد رثوا الفنان الراحل في صفحاتهم الشخصية أو على التلفزيون مثل شاريهان وناهد السباعي وغيرهم.
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