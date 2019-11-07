الفنان محمد عبد العزيز يرثي هيثم أحمد زكي برسالة مؤثرة... صورة

نشر الفنان محمد عبد العزيز، نجل الفنان محمود عبد العزيز، على صفحته الشخصية في "انستغرام" كلمات عاطفية رثى بها الراحل هيثم أحمد زكي.

وقال عبد العزيز: "غلبان ومحترم وحياته صعبه من طفولته واستحمل كتير واتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) وعمرى ما ناديته غير ب(اخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات وياما اتكلمنا على ابويا وعلى ابوه وكنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأكمل قائلا: "آخر مره و احنا بنتكلم من 15 يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك وابويا؟ ولما نقابلهم هانقولهم ايه وهايقولولنا ايه؟ سبقتنى وروحتلهم، السلام أمانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا".

وكان عدة فنانين عرب ومصريين قد رثوا الفنان الراحل في صفحاتهم الشخصية أو على التلفزيون مثل شاريهان وناهد السباعي وغيرهم.