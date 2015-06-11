"هآرتس": وفد من الجنايات الدولية يصل إلى إسرائيل نهاية الشهر الجاري

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن وفداً من مكتب الادّعاء التابع لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، سيصل إلى إسرائيل في السابع والعشرين من الشهر الحالي، في إطار الدراسة الأولية التي يجريها فريق الادّعاء بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية .

غير أن مكتب الادعاء في لاهاي أوضح أن موعد الزيارة لم يحدَّد بعد، وأن الزيارة تشكل إجراءً روتينياً عند مراجعة دعاوى مقدَّمة إلى المحكمة الدولية.

© Sputnik. أندري ستينين مركز حقوقي أوروبي: وضع حرج في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي

يذكر أن الفلسطينيين كانوا قد سلموا مؤخراً، محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد انضمامهم إليها رسميا، ملفاً حول ممارسات السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما فيها الاستيطان والاعتقالات والاعتداءات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك حول الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، حيث يتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلالها.