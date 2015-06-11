"هآرتس": وفد من الجنايات الدولية يصل إلى إسرائيل نهاية الشهر الجاري

غير أن مكتب الادعاء في لاهاي أوضح أن موعد الزيارة لم يحدَّد بعد، وأن الزيارة تشكل إجراءً روتينياً عند مراجعة دعاوى مقدَّمة إلى المحكمة الدولية.
يذكر أن الفلسطينيين كانوا قد سلموا مؤخراً، محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد انضمامهم إليها رسميا، ملفاً حول ممارسات السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما فيها الاستيطان والاعتقالات والاعتداءات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك حول الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، حيث يتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلالها.
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